TRUST SMITH & CAPITAL、インキュベイトファンドがFwCを支援 保険AI分野でのリーダーシップに期待

TRUST SMITH & CAPITALおよびインキュベイトファンドが、AIを活用した保険サービスを提供するFwC株式会社への投資を発表。保険業界の構造課題を解決し、透明性の高い保険体験を実現する同社のビジョンに賛同。藏田社長の高邁な目標と実行力に期待を寄せる。

TRUST SMITH & CAPITAL 様、 インキュベイトファンド 様からご支援をいただき、心より感謝申し上げます。 保険業界は、本来お客様の人生に長く寄り添うべき領域でありながら、提案が担当者の経験頼みになりがちで、その根拠も見えにくいという構造課題を長年抱えてきました。

FwCは、保険に精通したメンバーがAIを活用することで、誰が提案しても透明で精度の高い保険体験を実現します。 日本を代表する保険AIカンパニーとして、グローバルに活躍する企業の実現を目指します。 今回の投資判断の理由は、レガシーな保険業界においてAIを真に使いこなし、業界の最先端を走る稀有な存在--それがFwC株式会社である点です。 そして、藏田社長が掲げる「15兆円企業を本気で目指す」という視座の高さに、単なる目標ではなく、そこから逆算された戦略と実行力の一貫性を確信しました。

TRUST SMITH & CAPITALは、長期パートナーとして全力で支援してまいります。2026年6月の改正保険業法の施行は、業界全体のガバナンス変革を迫る転換点です。 FwC株式会社はAIネイティブな仕組みをゼロから構築できるスタートアップとして、まさにその最前線に立っていると確信しています。 同社の挑戦を全力で支援してまいします





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