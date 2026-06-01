TRUE TEMPERシャフトが国内外ツアーで活躍

トゥルーテンパースポーツインクジャパンは、2026年5月28日〜31日に開催された国内外ツアーでTRUE TEMPERシャフトが活躍したことを発表しました。

トゥルーテンパー スポーツ インクジャパンは、2026年5月28日〜31日に開催された国内外ツアーで TRUE TEMPERシャフト が活躍したことを発表しました。 JGTO 「～全英への道～ミズノオープン」では、「Dynamic Gold 120 X100」が優勝し、 全英オープン 出場権を獲得した3選手全員が TRUE TEMPERシャフト を使用しました。

US男子ツアーでは、優勝者の14本中13本にTRUE TEMPERシャフトが使用されました。 さらに、日本女子シニアオープンでは、SteelFiber使用選手によるワンツースリーフィニッシュを達成するなど、各ツアーでTRUE TEMPERシャフトが結果を残しています。 岡山県のJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部で開催されたJGTO「～全英への道～ミズノオープン」において、アイアン・ウェッジシャフトともに「Dynamic Gold 120 X100」が優勝しました。 優勝者はツアー通算9勝目を記録しました。

また、2位タイの選手はアイアン「AMT WHITE X」、ウェッジ「Dynamic Gold EX Tour Issue S400」を使用し、もう1名の出場権獲得選手はアイアン・ウェッジに「PROJECT X 7.0」を使用するなど、海外メジャー大会出場権を獲得した3選手全員がTRUE TEMPERシャフトを使用する結果となりました。 日本ゴルフ協会（JGA）主催の「日本女子シニアオープンゴルフ選手権 太陽生命 元気・長生きカップ」において、アイアンシャフトでSteelFiber fcを使用した選手が優勝しました。

さらに、2位・3位選手もSteelFiberシリーズを使用し、SteelFiber使用選手によるワンツースリーフィニッシュを達成しました





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TRUE TEMPERシャフト JGTO 全英オープン US男子ツアー 日本女子シニアオープン

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