TRDの歴史と変容：トヨタモータースポーツを支える裏方から多面化するブランドへ

TRDは1957年の豪州一周ラリーに始まるトヨタモータースポーツの初期を支え、1994年にはコンプリートカー事業へ参入。現在はTCD統合後もGRパーツ開発などを通じ技術を継承。サーキットイメージから脱却し、TRD Proやハイラックスラリーでオフロード分野でも新境地を拓くなど、その役割とイメージは進化し続けている。

トヨタのモータースポーツ活動において、 TRD （Toyota Racing Development）は長年にわたり重要な役割を果たしてきた。 歴史を振り返ると、1957年に豪州一周ラリーに初代クラウンで参戦したことに端を発し、トヨタのモータースポーツの基礎を築いた。

当時はTRDがワークス活動を一手に担い、レース用車両の開発や選手権への参戦を主導していた。 その後、1994年にはコンプリートカー事業に参入し、JTCC（全日本ツーリングカー選手権）用のTRD2000やJGTC（全日本GT選手権）用のTRD3000GTなど、レース車両をイメージした市販モデルをリリースした。 これにより、サーキットでの勝利を市販車にも反映させるという、モータースポーツと一般ユーザーをつなぐ役割を強化した。



しかし、近年のトヨタのモータースポーツ体制は変化を見せている。

現在、トヨタのモータースポーツ活動の多くはトヨタGAZOO Racingが統括しており、TRDは目立つ形での関与は減っている。 ただし、TRDそのものが消滅したわけではなく、2018年にトヨタテクノクラフト、モデリスタ、ジェータックスと統合され、トヨタ カスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）の一部となった。 それでも、TCDの内部ではTRDの技術やノウハウが継承されており、トヨタのモータースポーツを裏方としてサポートし続けている。 市販車向けにはGRパーツの企画・開発を手掛けるなど、TRDの役割は本質的には昔と変わらない。

サーキットで磨かれた技術を市販車に還元するという基本的なミッションは、現在も脈々と受け継がれている。



特筆すべきは、TRDのイメージ変化だ。20世紀まではサーキットやオンロードレースと強い結びつきがあったが、21世紀に入り北米市場で人気のTRD Proシリーズや、アジア地域で活躍するハイラックスのラリー参戦などにより、オフロード分野でも強い存在感を示すようになった。 トラックやSUV向けの過酷な環境に適したパーツ開発は、TRDの新しい顔として定着しつつある。

このように、TRDは単なるレース specialist から、オフロードからオンロードまで幅広いユーザーに対応する総合的なチューニングブランドへと進化を続けている。 過去の栄光を維持しつつも、新しい市場やニーズに応じて柔軟に変貌するTRDの姿は、トヨタのモータースポーツ史を象徴する一件と言えるだろう





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