TOYO TIRE、サッカー日本代表応援プロジェクト「SAMURAI BLUE PHOTO MARKS」を展開

TOYO TIREが主催するサッカー日本代表応援企画。参加者が自身の顔写真をアップロードするだけで、AIが公式キービジュアルに合成したオリジナル画像を生成し、SNSで共有できる。5月31日の国立競技場での国際親善試合に続き、6月のMIYASHITA PARKイベントでも体験ブースを出展。限定特典やシュートチャレンジも開催。
TOYO TIRE 株式会社は、 サッカー日本代表 を応援するプロジェクト「 SAMURAI BLUE PHOTO MARKS 」を展開します。 このデジタルコンテンツでは、自身の顔写真を登録するだけで、日本代表のユニフォームを着た自分が公式キービジュアル「青く、熱く、走れ。
」の中に合成されたオリジナル画像を生成できます。 AI技術を活用しており、板倉選手、上田選手、堂安選手が登場するビジュアルに参加者が加わることができます。5月31日に国立競技場で開催された「KIRIN CHALLENGE CUP 2026」では特設ブースを設置し、多くのファンが体験しました。6月11日から28日までMIYASHITA PARKで開催される「SAMURAI BLUE 祭」にも出展し、限定企画として生成画像の配布や「シュートチャレンジ」などを実施します。
自宅からでもスマートフォンで気軽に参加でき、SNSで共有して応援の気持ちを発信できます。 会場では熱気あふれる中で体験しながら、日本代表へのエールを直接送る楽しさを体感できます。 این یک پروژه مشارکتی است که با هدف نزدیکتر کردن هواداران به تیم ملی فوتبال ژاپن ایجاد شده و احساس همبستگی را تقویت میکند.
TOYO TIRE از این راه میخواهد نقش خود در توسعه فرهنگ ورزشی و حمایت از تیم ملی را ایفا کند. رویدادها در مکانهای استراتژیکی مانند پارک میایشیتا و استادیوم ملی برگزار میشوند تا دسترسی گستردهای داشته باشند. این ابتکار با محوریت محتوای دیجیتال تعاملی، تجربهای نوین برای علاقهمندان فراهم میآورد
TOYO TIRE サッカー日本代表 SAMURAI BLUE PHOTO MARKS AI 参加型コンテンツ
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