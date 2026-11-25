株式会社One Bright KOBEが運営するTOTTEIとGLION ARENA KOBEでは、2026年12月にクリスマスマーケットやプロスポーツ熱戦、シネマコンサートなど多彩なイベントを開催します。神戸港ウィークエンド花火や肉グルメ、スタンプラリーなど充実したコンテンツとともに、高さ6メートルのクリスマスツリーやイルミネーション、メリーゴーランドでホリデーシーズンを彩ります。

株式会社One Bright KOBE（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）が運営する「TOTTEI（トッテイ）」と「 GLION ARENA KOBE （ジーライオンアリーナ神戸）」では、2026年の ホリデーシーズン を彩る様々なイベントが12月に開催します。

今年も開催される「神戸TOTTEI ABCクリスマスマーケット2026 supported by ホームメイト」に、プロスポーツの熱戦やシネマコンサートなど、ご家族やご友人と楽しめるイベントが目白押し。 さらに、12月は5回開催予定の神戸港ウィークエンド花火、忘年会にぴったりの「肉グルメ」や、TOTTEI周辺を巡るスタンプラリーなど、イベントとセットで満喫できるコンテンツも充実しています。 TOTTEI PARKが煌びやかなクリスマスの世界に包まれます。

Advertisement

高さ6mのクリスマスツリーに、緑の丘のクリスマスカラーイルミネーション、そして今年は大人も子どもも楽しめるメリーゴーランドも登場。 温かいクリスマスフードやドリンク、400種類以上のクリスマス雑貨が揃うマーケットも並び、クリスマスの思い出作りにおすすめです。 アリーナでの試合観戦やイベント前後にもぜひお立ち寄りいただき、クリスマスムードをご堪能ください。