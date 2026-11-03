TOTOジャパンクラシックで原英莉花が母国優勝狙い

米LPGAツアーのTOTOジャパンクラシックが茨城で開幕。母国開催で直近2連覇の日本勢の波に乗る原英莉花が、集中力を保ちながら優勝へ向けて調整を続ける。

日本女子プロゴルフ界において唯一の米ツアー公認イベントとして知られるスポニチ主催 TOTOジャパンクラシック は、5日から4日間にわたり茨城県の 太平洋クラブ美野里C にて開催される見込みだ。この大会は日本のメジャータイトルである日本ツアーを兼ねる格式高い戦いであり、国内外から実力者たちが集結している。特に注目されているのが、米ツアーでの本格参戦1年目を迎える 原英莉花 選手（27歳、NIPPON EXPRESSホールディングス所属）の姿である。彼女は3日に18ホールを回る入念な調整を行い、年1度の母国開催であるこの舞台でも気を緩めることなく臨戦態勢を維持している。直近2大会で優勝を果たしている日本勢の好調な波に乗る形で、原選手は勝ちへのこだわりを強く示した。

原英莉花選手が優勝へ向けた調整

原英莉花選手にとって今大会は、ルーキーイヤーの残り3試合の一つであり、4カ国を転戦するアジアシリーズの最終戦という位置づけにある。彼女は毎週、目まぐるしく変化する試合環境を経験しているが、帰国後は自宅に荷造りだけで一旦帰り、オフモードに入らないよう自ら緊張感を維持する取り組みを行ってきた。この日、試合経験があることで特徴を熟知しているコースであっても、今年という自身の状態でコースを捉え直し、コースと自身の体の状態を丁寧に向き合うことを重視したラウンドを実施した。思うような球筋が出ないティーショットやパットといった部分に修正点を見いだし、ポイントを押さえながら練習を行うことで、ミスのイメージを払拭することを目指している。

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原選手の言葉からは、今の思いが色濃く反映されている。彼女は「勝てるゴルフがしたいです」と簡潔に目標を語り、直近2大会で吉田優利選手や山下美夢有選手が優勝する立場だったことを振り返った。好調な日本勢の状況について問われると、「勝ってます、強いね。私も勝ちたい！」と本音を口にし、自身の勝利への強い渇望を明らかにした。終盤戦において疲労が蓄積されている中で18ホールを回ったこと自体が、彼女がどのような準備で臨んでいるかを示している。コースを知っているからこそ、むしろ細かい部分での確認を怠らない姿勢が、優勝への近道だと考えているようだ。

ルーキーイヤーの成績と目標設定

今季の原英莉花選手の成績は、トップ10入りを5回果たしており、米ツアーの年間ポイントランクでは40位に位置している。さらに、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）の争いではトップを独走する好調ぶりを見せつけている。 herselfは「ゴルフ脳は上がっている」と自身の実感を持つ一方で、突き抜けた結果を求める心情を抱いている。残り試合が少なくなっている現状を踏まえ、思うようなゴルフができていない状態をどれだけ改善できるかが鍵となる。最後に懸ける集中力を高め、2年ぶりに帰ってきた母国の舞台で、自身の成長を具体的に示すことを目標としている。この大会でのパフォーマンスが、彼女の来季に向けた自信にもつながると期待されている。

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日本勢の勢いと国内ツアーの影響

今大会には、直近で連覇を果たした吉田優利選手や山下美夢有選手など、日本勢の好調な勢いがそのまま持ち込まれている。国内ツアーを兼ねるこの大会では、日本のファンだけでなく、国際的な注目を浴びる場となっている。原選手にとっては、母国で開催されることで応援の声も大きく、プレッシャーと喜びの両方を感じながらプレーすることになる。彼女は帰国後の生活リズムを整えることなく、試合モードを維持する選択を続けており、その覚悟が周囲の期待に応えるものである。この大会での結果次第で、ルーキーイヤーの締めくくりがどのように評価されるかも注目点となる。原選手自身が「勝ちにこだわる」と語る通り、結果を出してこそ、その成長が証明されることになる。

5日から始まるTOTOジャパンクラシックでは、原英莉花選手を始めとする日本勢の活躍が期待されている。18ホールを回る調整を終えた原選手は、コースの特性と自身の体を最新の状態に合わせようとする真摯な態度で臨む。ミスへの対処法を明確にし、集中力を維持する取り組みは、彼女特有の細部へのこだわりを反映している。残り少ないルーキーイヤーの戦いにおいて、この母国大会が彼女のキャリアにとって転換点となる可能性も高い。多くの期待を背負って、原選手は再びグリーン上でその実力を披露する番を待つ。勝者としてのプライドと、日本代表としての誇りを胸に、彼女は戦い続ける。