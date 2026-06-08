TOPPAN、紙製パッケージで環境負荷ゼロを実現 トレーディングカード市場の新基準

紙素材のみで作る新タイプのトレーディングカードパッケージを開発。遮光性とメタリック質感を同時に実現し、プラスチック使用量ゼロで高品質を提供。

近年、日本国内の トレーディングカード 市場は著しい成長を遂げており、2024年度の市場規模は2019年度比で約3倍に伸び、3,000億円を突破しました。 アパレルブランドや飲食チェーン、さらにはテクノロジー企業など幅広い業種とコラボレーションが増加し、カードゲームは世代や国境を越えた文化として健全に定着しています。

しかし、グローバルな環境意識の高まりを受けて、欧州を中心に包装資材への規制強化やCO₂排出抑制、脱プラスチックといった環境対策が進められています。 トレーディングカードメーカーも例外ではなく、紙素材を採用する際には、レアカードの判別を防ぐ高度な遮光性、シワを抑えて成形する技術、そして高品質な生産体制の維持という三大課題に直面しています。 このような背景から、紙製パッケージの分野で長年培ってきた技術を有するTOPPANは、紙素材の弱点を克服する革新的なアプローチを開発しました。

まず、素材選定を徹底し、専用の製袋装置を構築することで、紙素材の透けを防止し、シワを低減させると同時に、高品質な紙製ピロー包材の安定供給体制を確立しました。 従来のプラスチックベースの包材は強度を保つためにプラスチックやシーラント層を組み合わせていましたが、本製品はコート層にヒートシール性を持たせ、紙素材のみで構成することでプラスチック使用量ゼロを実現しています。 さらに、遮光性とメタリック感の両立を実現。 アルミ蒸着層の上に直接印刷する構造により、メタリックな質感を高いデザイン再現度で表現でき、鮮やかな発色が可能です。

これにより、開封前のサーチ行為を効果的に防止し、レアカードの保護と見た目の両方を兼ね備えたパッケージを提供します。 専用製袋機の開発も大きな特徴です。 紙製ピロー包材のシワ抑制と高速折り込みを実現するために、折り込み部の治具の設計と送りだしローラーの改良を行い、ライン全体の作業効率を向上させました。 これにより、紙素材の弱点であるシワ発生を抑えつつ、高品質なパッケージを大量に安定供給できる体制が整いました。

TOPPANは2026年秋から専用ラインでの量産を開始し、環境負荷を大幅に低減しながらトレーディングカード市場のニーズに応えます





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

トレーディングカード 紙製パッケージ 環境負荷ゼロ 遮光性 TOPPAN

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TOPPAN、「JAPAN PACK2025［日本包装産業展］」に出展TOPPAN、「JAPAN PACK2025［日本包装産業展］」に出展 TOPPANホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »

TOPPAN、「JAPAN PACK2025［日本包装産業展］」に出展TOPPAN、「JAPAN PACK2025［日本包装産業展］」に出展

Read more »

TOPPAN、「BioJapan 2025」に出展TOPPAN、「BioJapan 2025」に出展 TOPPANホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »

TOPPAN、「第5回サステナブル マテリアル展（SUSMA）」に出展TOPPAN、「第5回サステナブル マテリアル展（SUSMA）」に出展 TOPPANホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »

TOPPAN、ドイツで開催される世界最大級の医薬品原料・製剤業界の展示会「CPHI Frankfurt 2025」に初出展TOPPAN、ドイツで開催される世界最大級の医薬品原料・製剤業界の展示会「CPHI Frankfurt 2025」に初出展 TOPPANホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »

TOPPAN、遮光性のある「チューブなパウチ®」を開発TOPPAN、遮光性のある「チューブなパウチ®」を開発 TOPPANホールディングス株式会社のプレスリリース

Read more »