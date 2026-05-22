TOKYO TENOHA HALL: REVEALED BIRKENSTOCK'S SECRET TOOLS

Beautiful exhibition event at TENOHA Hall in Tokyo showed BIRKENSTOCK's exquisite shoes hidden in small shoeboxes. The brand focuses on global health preservation and supports healthy feet worldwide. BIRKENSTOCK was also established in 1774 and is a pioneer in footbed innovation, spreading the concept of 'Naturgewolltes Gehen' (natural walking).

緑あふれる公園のような空間、TENOHA代官山の会場内には、宝箱のような小さな BIRKENSTOCK のシューズボックスが点在。 中には、ブランドを象徴するアイコニックなモデルから、知る人ぞ知る隠れた名作まで、さまざまなシューズのスタンプが隠されています。

BIRKENSTOCKは、性別、年齢、収入を問わず、世界中の全ての人々の足の健康を守るという使命をもって活動を展開するグローバル・ブランドです。 またBIRKENSTOCKは人間の足の構造に関する深い知識をその基盤とし、靴作りの伝統を1774年まで遡ることができる時代を超越した「スーパーブランド」でもあります。 製品カテゴリーを超え、エントリーレベルからラグジュアリーレベルまで幅広い製品群を揃え、社会的に意識の高い現代人の、そして、そのアクティブなライフスタイルへのニーズにしっかりと応え続けています。

フットウェア、スリーピングシステム、ナチュラルスキンケアの各分野の製品には、ライフスタイルブランドとしてのコアバリューである機能性、品質、そして伝統が息づいています。 BIRKENSTOCKは、自然な歩行（"Naturgewolltes Gehen"）という概念を世界中に広めてきたフットベッドの発明者でもあります。 現在BIRKENSTOCKは世界中に約6,200人の従業員を擁しており、製品がどのように作られるかを、製品そのものと同様に重要視しています。

BIRKENSTOCKグループでは品質基準を確保するため、垂直統合型製造拠点を運営し、すべてのフットベッドをドイツで生産しています。 また、素材や部品の９０％以上をヨーロッパ圏内で調達し、製品の９５％以上をドイツで完成させています。 それら高品質の原材料の加工は、業界で最も高い環境および社会基準に従って行われています。 また、BIRKENSTOCKは、材料試験のために最先端ラボを運営しています。

BIRKENSTOCKグループはドイツのリンツ・アム・ラインに本社を構え、米国、カナダ、ブラジル、日本、韓国、デンマーク、ポー兰..





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