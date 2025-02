TNFH THE NORTH FACE × HYKE、2025年春夏コレクションを2月19日より展開

TNFH THE NORTH FACE × HYKE が2025年春夏コレクションを2月19日より展開。アウトドアブランド「ザ・ノース・フェイス」と、「ハイク」の融合が、トレイルランニングのテクニカルウエアにモダンでミニマルなデザイン性を注入。注目アイテムは、GORE-TEX PRODUCTSを採用したアウターシェルや、リサイクルナイロンを使用したトレイルパンツなど。

TNFH THE NORTH FACE × HYKE 」から、待望の第3弾となる 2025年春夏コレクション が2月19日(水)より展開されます。 アウトドア ブランド「ザ・ノース・フェイス」と、'HERITAGE AND EVOLUTION'をコンセプトに掲げる「ハイク」によるこのプロジェクトは、 トレイルランニング のテクニカルウエアにモダンでミニマルなデザイン性を注入。今シーズンも、その特徴を活かしたアイテムが揃います。\プロジェクトの注目アイテムは、ザ・ノース・フェイス定番の防水シェル素材GORE-TEX PRODUCTSを採用したアウターシェルです。機能性はそのままに、ハイクらしい洗練されたシルエットへと昇華させています。また、リサイクルナイロンを使用したトレイルパンツは、ナチュラルな風合いと機能性を両立。吸汗速乾性を備えたカットソーやベスト型パックなど、ランニング時に必要な機能を備えたアイテムがスタイリッシュに展開されます。さらに、ロード、トレイルを問わず走りやすい厚底シューズ「ALTAMESA 500

HYKE」も見逃せない。やわらかな履き心地と機能性を兼ね備え、スポーツシーンだけでなく、タウンユースとしても映えるデザインに仕上がっています。\すべてのアイテムは、ファルコングレーとブラックの2色展開で、メンズ、ウィメンズ、ユニセックスで各25型を展開。HEAD TO TOEでのコーディネートが可能だ。ザ・ノース・フェイスとハイクという異なるバックグラウンドを持つブランドのコラボレーションは、アウトドアウエアの枠を超えた新しい価値を生み出しています。それは、ボーダレスな発想が当たり前となった今の時代にふさわしいモノづくりの形と言えるだろう





THE NORTH FACE HYKE コラボレーション アウトドア トレイルランニング ファッション 2025年春夏コレクション

