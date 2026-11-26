プレスリリース TMEIC×パラリンアート 「世界を、次へ。」アートコンテスト結果発表。受賞アーティストへ贈られる記念盾をお預かりしました。

一般社団法人 障がい者自立推進機構 パラリンアート運営事務局（所在地：東京都港区、代表理事：松永 昭弘、以下「パラリンアート」）は、ゴールドパートナー契約を締結している株式会社TMEIC（所在地：東京都中央区、取締役社長：川口 章、以下「TMEIC」）とともに、第2回「世界を、次へ。

」を描くアートコンテストを開催いたしました。 一般社団法人 障がい者自立推進機構が運営する「パラリンアート」は、障がい者アーティストの作品を企業・団体・個人へ提供し、その使用料の一部をアーティストへ報酬として還元することで、障がい者の社会参加と経済的自立を支援する社会貢献事業です。 アーティスト登録は無料で、2026年11月現在、全国約500名の障がい者アーティストが登録しています。 パラリンアートは、障がい者が持つ才能を発揮し、継続的に挑戦できる機会を創出するとともに、アートを通じた新たな収益機会を提供しています。

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現在、多くの企業・団体の皆様にご支援・ご活用いただいており、障がい者アートは、商品企画、ノベルティ、広告・販促物、IR・サステナビリティレポート、イベント、空間演出など、さまざまな用途で活用されています。 また、CSR・SDGs・DE&Iの推進に加え、企業ブランディングやPR、社内エンゲージメント向上にもつながる取り組みとして、多くの企業に導入いただいています。