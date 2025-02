TK-Office：子育て中の親の負担を軽減し子どもの幸せと成長をサポート

TK-Officeは、働く女性の人生をトータルでサポートする事業を展開しています。手作り宅食サービス、保育施設、学習塾、癌サバイバー支援事業など、多様なライフスタイルに合わせたサービスを提供し、女性が家庭と仕事を両立できる社会の実現を目指しています。特に、子育て中の親の負担を軽減し、子どもが安心して暮らして心身ともに健やかに成長できる環境づくりに力を入れています。

令和4年6月22日にこども基本法が公布され、翌年4月1日に施行、こども家庭庁が発足しました。子どもを社会の真ん中と捉え、子どもの環境をより良いものにするために様々な取り組みが行われているなかで、当社は子育て中の親の負担や心配を軽減することが、こども基本法が目指す“子どもの幸せ”につながると考えました。子どもが安心して暮らし、能力に応じた良質な教育を受け、心身ともに健やかに成長するために、子どもを取り巻く環境をサポートしていきます。\TK-Officeは、働く女性の人生をトータルでサポートする事業を展開しています。手作り宅食サービス「TKラフタ」、子どもを安心して預けられる保育施設「TKチルドレンズファーム」、少人数制の総合学習塾「TKS一橋(トータルナレッジスクール一橋)」、癌サバイバーの支援事業「ウィズキャン」など、多様なライフスタイルに合わせたサービスを通じて、女性が家庭と仕事を両立できる社会、仕事・病気と向き合える社会を目指しています。\子どもをもつ親は心配ごとが絶えません。学校から塾までの間にご飯を食べさせたい。塾の行き返りに危ない目に遭わないか心配なので送迎は欠かせない。そういった不安が理由で仕事をあきらめざるを得ないお母さんは多いのではないでしょうか。TK-Officeは働く女性をサポートし、「TKチルドレンズファームのみで就学まで」、「幼稚園+TKチルドレンズファーム」、「小学校+TKチルドレンズファーム」と、常に安心できる居場所を提供します。また、同じ敷地内に総合学習塾「TKS一橋」を併設しており、進学を目指す子どもの為に学習塾を提供しております。「小学校+TKチルドレンズファーム+学習塾TKS一橋」さらに、学習塾に通う子どもの送迎や夕食サービスなどもあり、複合施設だからできる、それぞれの家庭状況に応じたサポート体制があります。お母さんの負担を軽減して充実した生活を送ってもらい、子どもの健やかな成長に寄与する。それがTK-Officeの役割なのです





