TITAN MANIA 2024最新アウトドアグッズ：4in1寝袋・超強LEDライト・チタン箸・多機能腹筋ベルト・メンズソックス

TITAN MANIAから2024年最新モデルが多数登場。4in1多機能寝袋、3000000ルーメン超高輝度LEDライト、純チタン製箸、19段階調整腹筋ベルト、吸汗速乾メンズソックスなど、キャンプ・登山・防災・トレーニングに最適な製品をご紹介。

TITAN MANIAから発売される最新のキャンプ・アウトドア用品を中心に、2024年モデルの高機能製品が多数登場しています。 まず、オールシーズン対応の多機能寝袋は、4in1の構造で夏用・冬用・春用・秋用と年間を通じて使用可能で、快適温度域は-5℃から-15℃まで対応します。

封筒型で軽量な1Kgまたは1.4Kgのモデルがあり、収納袋付きでコンパクトにまとめられるため、登山や車中泊、防災用としても最適です。230Tの防水加工が施されており、丸洗いも可能なため、清潔さを保ちやすい設計となっています。 この寝袋は、単なる寝具としてだけでなく、非常時の避難用としても活用できる点が大きな特徴です。 次に、LED懐中電灯の最新モデルがTITAN MANIAからリリースされました。3000000ルーメンという超高輝度を実現し、5つのモードとズーム調整機能を備えています。

Type-C USB充電式で、軽量小型ながら防水性能も兼ね備え、登山、夜釣り、キャンプ、防災、停電時の作業用など、幅広いシーンで使用できます。 夜光機能を内蔵し、暗所での操作性も向上しています。 軍用レベルの耐久性と明るさを追求したこのハンディライトは、アウトドア愛好家から日常の防災用品まで、様々なユーザーから需要が見込まれます。 さらに、TITAN MANIAはチタン製箸、腹筋ベルト、メンズソックスなど、多彩な製品を展開しています。

チタン製箸は19cmの角箸で、純チタンを使用しており、軽量で丈夫、滑り止め加工が施され、直火調理にも対応します。 ソロキャンプやアウトドア料理に最適で、収納袋も付属しています。 また、腹筋ベルトは6種類のモードと19段階の強度調整が可能で、USB充電式、液晶表示、延長ベルトも含まれており、男女兼用で多部位のトレーニングができます。 メンズ向けくるぶしソックスは10足セットで、吸汗速乾・防臭の綿素材を使用、カラフルなリブ柄でカジュアルからスポーツまで幅広く対応します。

これら一連の製品は、アウトドアライフをより快適で安全にすることを目指し、品質と利便性を重視した設計がなされています





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