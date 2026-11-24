マルチドメインMDMプラットフォームEBXの名称がTIBCO EBXから変更され、2026年3月に発表されたロードマップに基づき、AIを活用したデータガバナンスとエージェント対応アーキテクチャの強化が進む。

マニュアルや製品ドキュメントは順次更新してまいります。 管理画面上の表記は、開発元による今後のアップデートに合わせて切り替わる予定です。 移行期間中は「TIBCO EBX 」の表記が残る場合がありますが、製品の内容に違いはありません。

生成AIやAIエージェントの業務活用が広がる中、AIが参照するマスターデータの正確性と一貫性は、企業のデータ活用の土台となります。 開発元は2026年3月の発表で、EBXの開発ロードマップにおける当面の優先事項として、AIを活用したデータガバナンスと、AIエージェントの活用を見据えたアーキテクチャ（agent-ready architecture）を挙げています。 NTTドコモビジネスXは、今後も「EBX」の提供、導入・運用支援、製品サポートを担い、お客様のデータ活用とデータガバナンスの高度化を支援してまいります。

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EBXは、Cloud Software Groupのビジネスユニット「ON EBX」が提供するマスターデータ管理（MDM）プラットフォームです。 顧客・製品・従業員・仕入先など複数の領域（ドメイン）のマスターデータを一元的に管理できるマルチドメインMDMで、データガバナンス、データマネジメント、名寄せなどの機能をオールインワンで備えています。