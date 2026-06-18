THE YELLOW MONKEY、約26年ぶりの全国ホールツアーを収めたBlu-ray BOX発売決定

THE YELLOW MONKEYが2024年から2025年にかけて開催した全国ホールツアー「THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X」の全公演を収めたBlu-ray BOXが完全生産限定で発売。39公演に及んだツアーの熱狂を6枚組で楽しめる。

1989年に吉井和哉（Vo）、菊地英昭（G）、廣瀬洋一（B）、菊地英二（Dr）の現メンバーで結成された THE YELLOW MONKEY は、ハード ロック とグラム ロック 、歌謡曲を独自に融合させたサウンドで瞬く間に人気を博した。1995年1月にリリースされたシングル「Love Communication」がスマッシュヒットを記録し、その名を全国に轟かせた。

その後も「JAM」「楽園」「LOVE LOVE SHOW」「BURN」といったヒット曲を連発し、日本のロックシーンに確固たる地位を築いた。 しかし、2001年1月の東京ドーム公演「メカラ ウロコ・8」を最後に活動を休止し、2004年7月に解散を発表。 ファンに衝撃を与えた。 解散後、メンバーはそれぞれソロ活動で活躍していたが、2016年1月に突如再結成を発表。

同年5月からアリーナツアー「THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2016」を開催し、復活を果たした。2019年4月には19年ぶりのアルバム「9999」をリリースし、全国アリーナツアー「THE YELLOW MONKEY SUPER JAPAN TOUR 2019 -GRATEFUL SPOONFUL-」を成功させた。 さらに結成30周年を記念した東名阪ドームツアーを2019年末に開始したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で途中中止を余儀なくされた。

それでもバンドは諦めず、2020年11月に東京ドームでのリベンジ公演を実現させた。 そして2024年から2025年にかけて、THE YELLOW MONKEYは約26年ぶりとなる全国ホールツアー「THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X」を開催。

ツアーはアルバム「jaguar hard pain 1944-1994」「smile」「FOUR SEASONS」と最新アルバム「Sparkle X」をテーマにした3部構成（BLOCK.1、BLOCK.2、BLOCK.3）で30公演行われ、さらに追加公演のFINAL BLOCK 5公演、ネ申公演4公演を加えた全39公演が展開された。 このツアーの模様を収めたBlu-ray BOX「THE YELLOW MONKEY TOUR 2024/25 Sparkleの惑星X -Complete Box-」が完全生産限定でリリース。

全6枚組で、BLOCK.1からネ申公演に加え、2025年8月25日に愛知・THE BOTTOM LINEで行われたライブハウス公演の映像も収録される。 各公演の写真が詰まったブックレットも同梱され、ファン必携の内容となっている。 なお、本編には日本武道館、東京ガーデンシアター、NHKホール、Kアリーナ横浜の公演が収められ、バンドの進化と熱量を余すところなく伝えている





owarai_natalie / 🏆 25. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

THE YELLOW MONKEY Blu-Ray BOX ライブツアー ロック Sparkleの惑星x

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

韓国最大規模のゲーム開発者向けカンファレンス「NDC 26」，本日開幕Nexon Developers Conference 26 配信元 ネクソン 配信日 2026/06/16 「Nexon Developers Conference 26」が本日より開幕…

Read more »

Boxをブロックしている企業にも、安全なファイル共有を。onestep for Box「セキュアリンク」機能を提供開始エクストレージ株式会社のプレスリリース（2026年6月17日 13時52分）Boxをブロックしている企業にも、安全なファイル共有を。onestep for Box「セキュアリンク」機能を提供開始

Read more »

『カナチョロ』第12話（最終話）先行場面カット＆あらすじ | アニメイトタイムズ【アニメイトタイムズ】2026年4月4日（土）より放送中のTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』。このたび、第12話（最終話）「カナンと供犠の愛の試練」の先行場面カット＆あらすじが公開されました！あわせて、Blu-ray Vol.1の展開図、Vol.2の店舗別特典絵柄も解禁となりました。 ...

Read more »

『カナチョロ』第12話（最終話）先行場面カット＆あらすじ | アニメイトタイムズ【アニメイトタイムズ】2026年4月4日（土）より放送中のTVアニメ『カナン様はあくまでチョロい』。このたび、第12話（最終話）「カナンと供犠の愛の試練」の先行場面カット＆あらすじが公開されました！あわせて、Blu-ray Vol.1の展開図、Vol.2の店舗別特典絵柄も解禁となりました。 ...

Read more »

THE YELLOW MONKEY、39公演ロングツアーの映像化が決定 レアなライブハウス公演も収録ロックバンド・THEYELLOWMONKEYが、2024年10月から2025年9月にかけて開催した全国ツアー『TOUR2024/25〜Sparkleの惑星X〜』の映像作品を8月26日に発売することが決...

Read more »