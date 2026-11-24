ロックバンドTHE MODSのベース北里晃一（68）が24日、同バンド公式インスタグラムを更新。66歳で急逝したギター、苣木寛之（ちさき・ひろゆき）さんをしの… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

北里は、ステージ上でギターを弾く苣木さんの写真をアップし「悪い冗談であって欲しいと何度も思いました」と率直な思いを吐露。

「ポカリと空いた穴にタメ息ばかり…」と盟友を亡くした喪失感をにじませたが、それでも「呆然と時の流れに身を任せていたのですが普通に腹も減ります。 生きてるんだから当たり前です。 もう前を向きます…でなきゃモッズの名が廃ります」と気丈につづった。 同バンドは17日、公式サイトを更新し、苣木さんの葬儀を終えたことを報告。

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「拝啓 先般 苣木寛之の葬儀を終え 彼は天国へと旅立ちました SNSなどでの温かいコメントや数々のメッセージはきっと彼の元へと届いたことだと思います この場をお借りして御礼申し上げます なおTHE MODSの今後の活動につきましては未定ではありますがメンバー自身の気持ちが落ち着きましたらなんらかのコメントを発する所存です それまで苣木寛之が残した声やギター そしてTHE MODSの音楽を想い続けていただけたらと思います 敬具 株式会社ロッカホリック THE MODS 令和8年 11月17日」と伝えた。 THE MODSは1973年に福岡県で、森山が前身となるバンド「開戦前夜」を結成。

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苣木さんはロックバンドMODERN DOLLZ（モダンドールズ）として活動後、79年に森山らと第3期となるTHE MODSを結成し、81年6月にメジャーデビュー。70年代から日本のパンク・ロックシーンを牽引（けんいん）し、80年代にかけて福岡を中心に起こったムーブメント“めんたいロック”の代表的なバンドとしても知られる。 苣木さんは25年7月、増殖性硝子体網膜症の手術のため当時のライブ公演を延期していた。