「Inner Bloom」「Balance Flow」限定コラボレーションギフトを11月27日発売

エピステームは、120年にも及ぶ医薬品研究の歴史と先端の研究理論を注ぎ込んだ、ロート製薬の最高峰スキンケアブランドです。 専門的な教育を受けたスキンコンサルタントによるカウンセリングを通じて、お客様一人ひとりの肌悩みに向き合い、年齢という概念を超えた、しなやかで凛とした美しさを目指しています。

THANNは、“ウェルネス”をテーマに、心地よいライフスタイルを提案する、タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドです。 現代皮膚科学の知見をもとに、厳選した植物由来成分や精油を生かした、上質で信頼性のあるパーソナルケアプロダクト*を開発しています。 フェイシャル・ボディケア・ヘアケアなどの製品には、コメヌカ油やシソ葉エキス、精油（エッセンシャルオイル）など、厳選した植物由来成分を配合。

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植物の豊かな恵みから生まれる繊細な香りと心地よい使用感は、性別を問わず幅広い支持を集めています。 2002年、ブランド創設者トニー・スパトラノンによりタイ・バンコクで誕生。 現在では、タイを代表するハイエンドブランドのひとつとして、日本をはじめアジア、北米、ヨーロッパで直営店舗やスパ「THANN SANCTUARY」を展開するなど、グローバルに事業を広げています。 また、世界各国のラグジュアリーホテルにもアメニティとして採用されています。

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THANNは、上質なプロダクトとホスピタリティを通じて、日々の暮らしに心地よさをもたらし、心身のトータルウェルネスを提案しています。