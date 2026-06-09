TERRA COFFEE ROASTERS: 体験するテロワールの世界

TERRA COFFEE ROASTERSは、コーヒーのテロワールを最大限に引き出し、生産地への体験を提供することをミッションとしている。式会社ハーモニーは、飲食とコーヒーの分野で多彩なブランドを展開し、スペシャルティコーヒー専門店「TERRA COFFEE ROASTERS」をはじめ、リゾートダイニング「Grill & Bar YELLOU」や「DOLCE TACUBO CAFFE」の運営でその実力を発揮している。

TERRA COFFEE ROASTERS の「terra」は「 terroir 」が由来となっており、テロワールとは単に コーヒー 豆が育つ大地を指すのではなく、生産者から消費者の手元にやってくるまでの背景そのものです。

私たちのミッションは、コーヒーの持つテロワールの風味を最大限に引き出し、まるで生産地へと赴いているかのような体験を提供することです。 この使命のために私たちは、コーヒー豆の焙煎において卓越した品質を求め続けています。 式会社ハーモニーは、「食と体験で心を動かす」をテーマに、飲食とコーヒーの分野で多彩なブランドを展開する企業です。 大阪・吹田を拠点にスペシャルティコーヒー専門店「TERRA COFFEE ROASTERS」を運営し、自社焙煎による品質追求とストーリーのあるコーヒーづくりを追求しています。

また、沖縄・那覇にてリゾートダイニング「Grill & Bar YELLOU」を展開し、観光と地元をつなぐ空間づくりを推進。 さらに、東京・虎ノ門ヒルズステーションタワー内にある「DOLCE TACUBO CAFFE」の運営を委託されており、ハイエンドな食と空間演出においてもそのノウハウを発揮しています





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TERRA COFFEE ROASTERS Terroir コーヒー 焙煎 式会社ハーモニー リゾートダイニング DOLCE TACUBO CAFFE

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