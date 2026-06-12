TENTIAL BAKUNE掛け布団 POP UPは、6月17日～6月23日の期間、コミュニティパークで開催される期間限定ポップアップストアです。本ポップアップでは、高機能寝具「BAKUNE掛け布団」を中心に、夏を快適に乗り切るためのコンディショニング方法を提案します。

コミュニティパークでは、6月17日～6月23日の期間、コンディショニングブランド「 TENTIAL (テンシャル)」が睡眠課題に焦点を当てた期間限定ポップアップストア『 TENTIAL BAKUNE掛け布団 POP UP』を開催します。

本ポップアップでは、高機能寝具「BAKUNE掛け布団」を中心に、夏を快適に乗り切るためのコンディショニング方法を提案します。 また、6月23日には「TENTIAL」コンディショニングサポート契約(R)をしている騎手・坂井瑠星の一日来店イベントも開催します。

「TENTIAL」は健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出すことをミッションに掲げるコンディショニングブランドです。 ひんやりとなめらかな肌触りと快適な寝床内環境によって、夏の睡眠をサポートする「BAKUNE 掛け布団 クール」は、温度と湿度をコントロールする独自技術「Sleep Conditioning Technology(R)」を搭載しています。 暑さや蒸れ、冷房による寝冷えなど、夏特有の睡眠課題にアプローチします。

自然と共に暮らすコミュニティ「GOOD FOR US , GOOD FOR THE EARTH」は、都市の暮らしの中で自然に寄り添い、自然を取り入れ、ココロとカラダを健やかにします。 家族や仲間との何気ない毎日をもっと楽しく、私たちが暮らす社会や地球をもっと元気にします





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TENTIAL BAKUNE掛け布団 Sleep Conditioning Technology(R) 自然と共に暮らすコミュニティ GOOD FOR US GOOD FOR THE EARTH

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