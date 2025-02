TE Connectivity、8年連続でフォーチュン誌『世界で最も賞賛される企業』に選出

TE Connectivityは、世界的なビジネスコミュニティからの高い評価を受け、米フォーチュン誌の「世界で最も賞賛される企業」に8年連続で選出されました。フォーチュン誌とコーン・フェリーは、企業のグローバルビジネスの効果、人材育成、革新性、社会的責任などの9つの基準を元に評価を実施。TE Connectivityは、卓越したリーダーシップ、従業員の熱意とスキル、そして強固な企業文化によって高い評価を得ました。

神奈川県、川崎市−2025年2月10日− コネクティビティ および センサ 分野において世界的なリーディングカンパニーであるTE Connectivity(NYSE:TEL、本社:アイルランド、ゴールウェイ、以下、TE)は、世界的なビジネスコミュニティにおいて再び高い評価を得て、8年連続で米 フォーチュン誌 の「 世界で最も賞賛される企業 (World’s Most Admired

Companies)」に選出されました。CEOのテレンス・カーティン氏は次のように述べています。「当社のグローバルチームは、革新を生み出し、お客様にとって信頼できるパートナーであり続けることに注力しています。この取り組みこそが、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造というパーパスの中核となります。当社チームのたゆまぬ努力により、栄誉ある『世界で最も賞賛される企業』に選出されたことを嬉しく思います。」フォーチュン誌とコーン・フェリーは650社を対象に、3,300人以上の経営幹部に調査を行い、企業のグローバルビジネスの効果、優秀な人材の獲得・育成・定着率、長期投資価値、革新性、有益な企業資産の活用、コミュニティと環境に対する社会的責任など、9つの基準に沿って各企業を評価しています。選出にあたっては特に業界内での評判、財務の健全性、革新性、尊敬されるリーダーシップ、グローバルビジネスの展開などの項目を重視しています。コーン・フェリーの組織コンサルティング部門グローバルリーダーのローラ・マンソン=スミス氏は、「世界で最も賞賛される企業調査では、財務実績のみならず、リーダーシップの評判、優秀な人材を引きつけ、雇用を維持する能力、そして強固な企業文化も評価されます。どんなに優れた机上の戦略も、熱意とスキルを備えた従業員なくして実現は難しいでしょう。」と述べています





PRTIMES_TECH / 🏆 113. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

TE Connectivity 世界で最も賞賛される企業 フォーチュン誌 コネクティビティ センサ 企業文化 リーダーシップ グローバルビジネス

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

Visual Bank、Forbes JAPANの特集「JAPAN's AI 50」に選出Visual Bank、Forbes JAPANの特集「JAPAN's AI 50」に選出 Visual Bank株式会社のプレスリリース

続きを読む »

STマイクロエレクトロニクス、「Global Top Employer 2025」に選出STマイクロエレクトロニクス、「Global Top Employer 2025」に選出 STマイクロエレクトロニクスのプレスリリース

続きを読む »

【dely株式会社】国内No.1お買い物サポートアプリ「クラシルリワード」のデータエンジニア張替裕矢が2025年度「Snowflake Data Superheroes」に選出 4年連続の快挙!【dely株式会社】国内No.1お買い物サポートアプリ「クラシルリワード」のデータエンジニア張替裕矢が2025年度「Snowflake Data Superheroes」に選出 4年連続の快挙! dely株式会社のプレスリリース

続きを読む »

株式会社RevComm、Forbes JAPAN’S AI 50 に選出音声解析AI企業として、RevCommは再び高い評価を受ける

続きを読む »

ナノ・ユニバース×片岡健太(sumika)のファッションプロジェクト「Te Ni Wo Ha」がZOZOTOWN限定で登場ナノ・ユニバース×片岡健太(sumika)のファッションプロジェクト「Te Ni Wo Ha」がZOZOTOWN限定で登場 株式会社TSIホールディングスのプレスリリース

続きを読む »

Reuters Brussels Office Chief Jan'ın KariyeriReuters Brussels'deki Fransız ve Belçika Deputy Bureau Şefi Jan, 2005'ten beri Avrupa Birliği politikalarını, özellikle ekonomi alanını kapsayan bir gazetecilik kariyerine sahip. Stockholm'deki beş yıllık görevinden önce, teknoloji ve telekom sektörleri, merkez bankası ve genel haberleri kapsayan ekonomi haberlerini takip etti. 1993'te Varşova'daki Reuters'a katılan Jan, Polonya'nın baş TV haber programı 'Wiadomosci'de bir muhabir ve sabah haber programı sunucusu olarak çalışıyordu. Jan, 2007'de Scoop of the Year kategorisinde, 2010'da euro bölgesi devlet borcu krizi kapsamında ve 2011'de Brüksel ekibiyle Story of the Year ödülünü kazandı. Varşova Üniversitesi'nden İngilizce Edebiyatı alanında Master derecesi alan bir Polonya vatandaşı olan Jan, tutkulu bir yelkenci, fotoğrafçı ve vahşi yaşam tutkunudur.

続きを読む »