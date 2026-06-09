TD SYNNEX wins Equinix Partner Awards for Regional Distributor of the Year / Asia-Pacific

TD SYNNEX, a Tech Data company, has been recognized as the Regional Distributor of the Year / Asia-Pacific by Equinix for its contributions to partner support and market expansion. Equinix Partner Awards celebrate partners that have contributed to customer digital business advancement.

アジア太平洋地域におけるパートナー支援と市場拡大への貢献が評価TD SYNNEX株式会社（本社：東京、代表取締役社長：國持 重隆、英名「TD SYNNEX K.K. 」、以下「TD SYNNEX」）は、 Equinix , Inc.（以下「エクイニクス」）が発表した「 Equinix 2025 Partner Awards」において、 Tech Data , A TD SYNNEX Company が「Regional Distributor of the Year / Asia-Pacific 」を受賞したことをお知らせします。

Equinix Partner Awardsは、エクイニクスのパートナーエコシステムにおいて、顧客のデジタルビジネス推進に貢献したパートナー企業を表彰するものです。2025年は、10のアワードカテゴリにおいて計24社のパートナー企業が選出されました。 今回の受賞した『Regional Distributor of the Year』は、サービス提供、市場成長、顧客獲得、新たな地域パートナーシップの創出、マーケティング支援などを通じて、各地域におけるパートナーシップの成功に貢献した企業を表彰するものです。

AI、ハイブリッドクラウド、ネットワーク最適化、データ活用などの需要が高まる中、企業には、柔軟かつ高性能なデジタルインフラストラクチャを迅速に活用できる環境が求められています。 エクイニクスは、グローバルに展開するデジタルインフラストラクチャ企業として、企業のデジタルトランスフォーメーションを支えるプラットフォームを提供しています。 TD SYNNEXは、グローバルにおける豊富なネットワークとパートナーエコシステムを活かし、エクイニクスのソリューションを活用した顧客課題の解決や、パートナー企業のビジネス拡大を支援してきました。

今回の受賞は、アジア太平洋地域における市場成長、顧客獲得、パートナーシップ拡大、共同マーケティング支援などの取り組みが評価されたものです





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