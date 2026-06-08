TCLがAmazon.co.jp限定で販売する4Kテレビ

TCLがAmazon.co.jp限定で販売する4Kテレビは、SQD-Mini LEDを搭載し、かつてない色彩表現と緻密な光制御を実現する。4Kテレビは、鮮やかで純度の高い色彩と精密な光制御により、よりリアルで奥行きのある映像を描き出す。

TCL がAmazon.co.jp限定で販売する 4Kテレビ は、SQD-Mini LEDを搭載し、かつてない 色彩表現 と 緻密な光制御 を実現する。 4Kテレビ は、鮮やかで純度の高い色彩と精密な光制御により、よりリアルで奥行きのある映像を描き出す。

Super QLEDにより、色再現精度を69％向上。 さらに、ウルトラカラーフィルターの採用により色域を33％拡大し、純度の高いRGB表現を実現している。 ピクセルレベルで色を緻密にコントロールし、あらゆる映像において、単色の深みから多彩なシーンまで、常に安定した高純度の色再現を実現する。 高コントラスト・0.5％の低反射フィルムを搭載し、178°以上の広視野角を実現し、精密な光制御と進化した色再現で、どの角度からでも鮮やかでリアルな映像が楽しめる。

また、ハロー現象を劇的に改善し、圧倒的な没入感と高コントラストを備えた映像体験を実現する。 ゲームモードを搭載。4K 144Hzのネイティブリフレッシュレートにより、1秒間に144回画面をリフレッシュして、より滑らかな新しい映像を表示する。eスポーツレベルの高パフォーマンスなゲーム体験を快適にサポートする。 AMD FreeSync Premium Pro対応で、不安定なゲームプレイやコマ落ちを解消し、いかなるフレームレートでもスムーズで途切れのないプレイが楽しめる。

進化したカラフル量子ドット結晶を採用し、鮮やかさと正確さを兼ね備えた色表現を実現した4Kテレビ。 高安定な結晶構造により、長期間にわたり色あせにくく、美しさが持続する。 さらに、ナノスケールの量子ドット材料と有機材料を多層で共重合し、光学特性と色彩性能、光の再現性と色純度を大幅に向上させている。 バイオニックカラー最適化技術との融合により、人の目により自然でリアルに映る色彩を再現する





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TCL 4Kテレビ Amazon.Co.Jp 限定販売 SQD-Mini LED 色彩表現 緻密な光制御

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