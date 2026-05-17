TBS系番組『日曜日の初耳学』で三浦璃來さんと木原龍一さんの仲直り法に明かした場面

三浦璃來さん（24）、木原龍一さん（33）が戦いを埋めるときに球队自分でどう仲直りを図っているのか知ってほしい。

2月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで 日本勢初の金メダル を獲得し、先月現役引退を発表した愛称‘りくりゅう’こと 三浦璃來 さん（24）、 木原龍一 さん（33）が、17日放送の TBS 系『日曜日の初耳学』（日曜後10・00）のリモートインタビュアーのコーナーに出演。

ケンカした時の仲直り法を明かした。 ケンカをすることはあるのか？ と聞かれた三浦さんは『ケンカって言うと、兄妹げんかみたいな感じですね』と語り、『私たちの場合は。 ちょっとしたことで…。

そこのゴミ捨てておいてよとか、飲みかけのペットボトルとか、そういう感じですね』と述べた。 すると木原さんは『大体、璃来ちゃんだと思うんですよ。 璃来ちゃん、自分が使ったテーピングのゴミを忘れて床に置いて、僕がきれいにしているから気づかないだけであって、璃来ちゃんのテーピング片づけているのは僕』と暴露。 だが、三浦さんも『龍一くんのペットボトルを片づけているのは璃来』と言い、木原さんから『じゃあ、お互い様』のコメントを引き出した。

また、仲直りの方法を聞かれると、木原さんは『話し合いまでいけない空気の時は、僕がよく使う方法が、スーパーでチョコチップクッキーを買ってくると機嫌が直る。 シーズン中、そういうお菓子を食べないんですけど、ケンカした時は、凄い早く仲直りができるということ』と語ると、スタジオからは『可愛い！ 』の声。 三浦さんも、クッキーを渡されると『もうしょうがないな～ってなります』と笑っていた





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