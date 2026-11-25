日本レコード大賞で新たに審査委員になったネットメディア「モデルプレス」を運営する「ネットネイティブ」が審査期間中に

日本レコード大賞で新たに審査委員になったネットメディア「モデルプレス」を運営する「ネットネイティブ」が審査期間中にレコード会社などに高額の広告営業をしていた問題で、レコ大を後援し12月30日に放送するTBSの龍宝正峰社長が25日、都内で開かれた定例会見で「後援の立場で審査員のお話に関してはお答えする立場にない」との見解を示した。

同局がこの問題について言及したのは初めて。 後援という立場はレコ大の審査委員の決定に関わっていることから、取材陣からは詳しい経緯説明を求める声が噴出した。 68回の歴史を持つレコ大で前代未聞のことが起きた原因について問われた龍宝社長は「主催者の日本作曲家協会さんが課題として考えることがあるのであれば、それは共有させていただければと思います」とコメント。 この件のどこに問題性を感じるかについても「作曲家協会さんが判断されて今の状況と認識しています」と回答するなど、終始、主催者側に説明責任があるという態度を貫いた。

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モデルプレスが新審査委員になった責任も主催者側にあるか聞かれると「作曲家協会さんが決めたことだと思ってます」。 また、モデルプレスの就任にあたって同局の強い意向があったかについても「主導した事実はないと考えております」とした。