TBS『THE TIME,』で江藤愛アナが脳クイズで正解に早く気づきながら最下位となった珍シーン。杉山真也アナとの掛け合いと50音順による推理プロセスを詳述。

TBS 系朝の情報番組『 THE TIME,』において、 江藤愛 アナウンサーが脳トレ クイズ で奇跡的な推理能力を示しながらも、結果として最下位でゴールした珍事件が27日に公開されたアフタートーク動画で明らかになった。

50音順推理で全員の正解を導いた江藤アナの頭脳

同日朝の生放送で行われた脳シャキクイズでは、黄色い花のイラストの上部に「？」が描かれた問題が出題された。江藤愛アナが真っ先に「これは菊に見える」と指摘し、正解の果物を当てるための糸口を探った。彼女は50音表の配置を考え、菊（きく）の上に位置する文字から推理を進めた。きくの上位はか、くの上はきという論理で、正解が柿であると自力で特定した。この推理は瞬時であり、彼女の洞察力が際立っていた。

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江藤アナのこの一言により、吉村恵理子アナウンサーや杉山真也アナウンサーなど他の出演者も一斉に正解に気づくことができた。彼女自身は「きく」の1文字目だけに意識が向き、自分の正解にはすぐに至らなかったものの、周囲のメンバー全員に正解をプレゼントする形となった。杉山アナは彼女が花のイラストが菊であることを見抜き、50音表で菊の上であることを発見し、さらに正解の柿までたどり着いたポイントを3つ全て自力で当てたと称賛した。

早口言葉連想による混乱とビリとなった理由

正解に気づいた江藤アナは、追加のヒントとして「隣ですよね」と発言した。これは「隣の客はよく柿食う客だ」という早口言葉からの連想によるものだった。しかし、この謎のヒントが周囲を混乱させ、杉山アナすらも「むずかしい」と膝から崩れ落ちるほどであった。江藤アナ自身も「わかりづらい？」とポツリと言い、自分の推理が通じない現状に戸惑いを隠せなかった。

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生放送中、江藤アナは自分が正解に気づいていないことを認識し、「よくない、よくない」と大慌てだった。自分で「か」だろうと指折り数え直し、ようやく「あ～！」と合点したが、すでに周囲は正解に達していた。この時点で彼女は独走状態から逆転され、結果としてビリでゴールすることとなった。

アフタートークで見せた感謝からダメ出しへの展開

27日に公式インスタグラムで公開されたアフタートーク動画では、この一幕を振り返る江藤アナの姿が映し出された。彼女は「こういうことは珍しいですよね」としみじみとし、杉山アナの持ち上げに対し「独走だけど、ゴールは……ビリ！」と自虐的なオチを言った。杉山アナは彼女が全員をゴールに導き、アシストしたと讃えたが、江藤アナは「今までで一番うれしいかも」とご満悦だった。

しかし、エンディングでのやり取りは一変した。江藤アナが「いつもついてきてくれて、ありがとう」と頭を下げたのに対し、杉山アナは「ごめん、ついていけなかった」と正直に白状した。これに対し江藤アナはすぐに「精進してください」とピシャリと言い、感謝からダメ出しへの鮮やかな手のひら返しで動画を締めくくった。

江藤劇場と呼ばれた生放送のライブ感と化学反応

この展開が視聴者の笑いを誘ったのは、生放送ならではの突拍子もない展開と、江藤アナ独特の愛嬌にある。計算では出せない発想の飛躍と、それが周囲を振り回す姿はまさに江藤劇場と呼ばれるにふさわしいものであった。杉山アナのような先輩アナウンサーが、彼女の暴走や謎パスをすべて拾い上げ、受け流す受けっぷりも化学反応を引き起こした。

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ただ早押しを競うだけでなく、ビリになっても場を盛り上げる江藤アナのキャラクターと、それを支えるアナウンサー陣の掛け合いが、朝の生放送特有のライブ感を強調した。この動画は、江藤アナの脳シャキな一面と、番組内での人間ドラマを如実に示す名場面として記憶に残るものとなった。