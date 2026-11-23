TBS系朝の情報番組『THE TIME,』の公式Instagramで、杉山真也アナ、篠原梨菜アナ、多田成美アナが登場し、局内で行われている新人アナ向けの"衝撃の新人研修"である食リポ講座「シノハラ道場」が明かされた。篠原アナは早朝グルメなどで培った食リポの技術を後輩に指導しており、多田アナは生配信中にうどんの公開食リポ特訓を受けた。すするのが苦手な多田アナに対し、篠原アナは落ち着いて食べてから感想を伝えるようアドバイスし、自身はだしの説明から始める完璧な実演で「すすり大臣」の貫禄を見せつけた。

TBS 系朝の情報番組『 THE TIME,』の公式インスタグラムで11月23日に配信されたインスタライブに、杉山真也アナ、 篠原梨菜 アナ、そして今年入社の多田成美アナが登場し、局内で行われている“衝撃の新人研修”が明かされた。

それは、早朝からガッツリ食べる姿で人気の篠原アナによる「食リポ講座」だいうのだ。 局内で始まったまさかの「シノハラ道場」 「THE TIME,」の名物コーナー「早朝グルメ」などで、日々カメラの前で見事な食べっぷりを披露している篠原アナ。 実は彼女、後輩たちの食リポ指導を任されていることが明らかになった。 TBSの新人アナの研修の項目に、「食リポ」が加わったのだ。

Also read 玉袋筋太郎の町中華イベントで暴走トーク、谷口彩菜の天然エピソードも

篠原アナによると、浦野芽良アナの代から始まったとのことで、今年でなんと3年連続で新人相手に“シノハラ道場”を開講しているのだ。

「篠原アナは謙遜していましたが、実は篠原アナの『早朝グルメ』には、取材からしゃべり、時間管理までロケや生中継に必要なものがてんこ盛りに盛り込まれているのです。 わずか３分弱のコーナーで、その日の天候から紹介する店舗の歴史、客層、メニュー、そして料理の食材から調理法、こだわりまでギュッと詰め込んだうえで、食べた感想まで過不足なく伝えているのです。 しかも、一番大切なことはおいしそうに食べるということ。 これが欠けてしまっては、食リポとして成立しませんから。

Advertisement

新人アナの研修として申し分ない内容です。 TBSもよくわかっています」とテレビ誌編集者は指摘する。 多田アナも「『ひるおび』やロケで食リポの機会が多くて……篠原さんの講義を受けられるなんて」と恐縮しきり。 ただ、現場に出れば壁にぶつかるのもお約束。

「サムゲタンが熱すぎて……」とガチの悩みをこぼす新人に、先輩・篠原アナは「メニューによって難易度が違う。 特に麺系は難しい」と食リポの達人らしい見解を口にした。 すすれない不器用な多田アナに無情のゴング この日のインスタライブは、年内最後の配信ということで、こたつに鍋を囲むスタイル。 ということで、ここで「やってみる？

」という篠原アナの鶴の一声により、急遽生配信中の“公開食リポ特訓”がスタートすることに。 篠原アナは用意されていたうどんを鍋に投入。

「すするのが苦手で……」と及び腰の多田アナだったが、「ご覧ください、こちらがビジュアルです」とカメラにアピール。 しかし、いざ口に運ぶと、力強くすするのが苦手らしく、麵を箸で送り込んでいくスタイル。 もぐもぐと口に運ぶうちに、たまらず杉山アナから「はい、終了しました」と無情のゴングが鳴らされるハメに。 それでも「モチモチしてます。

Advertisement

旨味が染み込んでいて美味しいです」と必死にコメントを絞り出した後輩に対し、篠原アナは「落ち着いて食べて、味わってから感想を言う」「すすりは気長にやっていきましょう」と、まさに“師匠”の顔で温かいアドバイスを送った。 これぞプロ！

“すすり大臣”篠原アナの完璧すぎる実演 ここで、いよいよ真打の登場だ。 杉山アナの「“すすり大臣”たる所以を見せていただいていいですか」という絶妙なパスを受け、いよいよ篠原アナが実演に乗り出す。 やはり場数を踏んでいるプロは違った。 いきなり口に運ぶのではなく、まずは箸でうどんを持ち上げながら、「だしの説明」から入るという高等テクニックを披露。

そして「ズズズズズ！ 」と見事な音を立ててうどんを吸い上げると、あっという間に咀嚼し飲み込むと、「お鍋の旨味がこの一口に凝縮されてますね、美味しい！ 」と一発OKの完璧なリポートを決めてみせた。 これには杉山アナも「すすりがすごいわ……」と脱帽するほかない。