TBSのアナウンサー安住紳一郎が情報番組『THE TIME,』の生放送中にボジョレーヌーボーを飲酒したと報じられ、視聴者から反響が上がっている。解禁日の話題と絡めた巧妙な演出で視聴率やSNSでの議論を巻き起こしている。

TBS のアナウンサーである 安住紳一郎 が、19日に放送された同局系情報番組『 THE TIME,』に生出演した際、午前6時前に酒類を摂取していたことが明らかになり、大きな反響を呼んでいる。この日11月19日は、フランス産のワイン『ボージョレ・ヌーボー』の日本国内での解禁日であり、番組内ではその特番的な扱いがなされた。

安住はスタジオに用意された3本ワインを紹介しながら、日本には8000円から3000円くらいまでの幅広い価格帯で輸入されていると説明した。その後、彼はワインの1本を開け、グラスに注ぎ始めた。今年はフランスで夏が暑かったためブドウの収穫が1ヶ月ほど早く行われ、糖度が高いためアルコール度数が例年より0.5くらい上がっているという。彼はグラスの色や香りを確認し、果実味のある新鮮な香りだと感想を述べた。

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ラベルアップで飲酒を隠した演出

安住はボトルのデザインを視聴者に示すため、カメラに『ボージョレ・ヌーボー』のラベルをズームアップさせた。そのラベルには蝶々や蜂、花があり、おじ地方の自然いっぱいの畑の様子を象徴しているという解説がなされると、スタジオからは笑い声が聞こえた。彼は軽快な味わいをラベルが表していると語った。

この間、何気なく飲んでいる様子が見えたが、引きの画面になった際、安住のワイングラスの中身はすっかり少なくなっていた。彼はその場を凌ぐために、お笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世のギャグ「今日はボージョレ・ヌーボーの解禁日ということですね。ちょっと量が減ってると思いますけど、気のせいですね。ルネッサーンス！」を真似てごまかした。

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気象コーナーでの意外なやり取り

直後のお天気コーナーで、気象予報士の増田雅昭がここまでの一連の流れに笑いが止まらない様子を見せた。それに対し、安住は「おいしい」と一言漏らした。増田から「飲んでないですもんね？」と質問された際、安住は「飲んでないけども」と言いながらも「おいしいと思う」と感想を漏らしており、飲酒を完全に否定しきれない言動が続いた。

SNSで好意的な反応が殺到

この一連のやり取りはSNS上で瞬く間に拡散され、多くのユーザーが好意的な反応を示した。以前は生放送で飲酒して怒られた経験があるという安住だが、今年はカメラがラベルにズームしている間に飲んでしまったという。視聴者からは「安住アナの勤務時間内飲酒の季節が来ましたか」などの声が上がっている。この巧妙なタイムマネジメントは、番組のエンターテインメント性を高め、新たな話題を供給する結果となった。