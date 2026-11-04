TBS安住アナ、新人多田アナの暴走発言を厳しく叱責

TBS「THE TIME,」で安住紳一郎アナウンサーが、クイズコーナーで核心を突いた新人多田成美アナウンサーの発言に対し、視聴者の楽しみを奪ったとして厳しい叱責を行った。

TBS アナウンサーの 安住紳一郎 が、9日に放送された朝の情報番組「 THE TIME,」において、新人アナウンサーに対する厳格な指導を見せた。同局系で毎朝放送されているこの番組は、視聴者と一体となって楽しむクイズコーナーが恒例となっているが、その最中に新人アナウンサーの不適切な発言に対し、ベテランである安住が鋭く一喝する一幕があった。

クイズ核心突いた新人アナウンサーの失態

安住紳一郎が厳しく叱責した事象は、番組内の恒例コーナー「お目覚め脳シャキ！クイズ」で起きた。この日の出題は、色と数字の対応関係に関するものであり、黒が4で白が2という設定の下、黄色に入る数字は何かという問題だった。正解は漢字の中にある四角い数の総数である5である。

Also read 川上憲伸氏が明かした驚きのドラフト裏話 逆指名のはずが…中日入り決定は「びっくり」新聞を見て知った - スポニチ Sponichi Annex 野球

挑戦者には安住を始め、江藤愛、小沢光葵、古田敬郷、吉村恵里子、そして新人の多田成美が含まれていた。読み方や書き順、中国語の発音など、参加者はさまざまなアイデアを出し合いながら大苦戦を強いられていた状況であった。

安住紳一郎による明確な指摘と叱責の理由

ヒントとして漢字の中の図形に注目するというテロップが出されると、安住紳一郎は直感的に正解に気づき、江藤愛とともに挙手をしていた。ここで安住は新人の多田成美に会話を振ったが、多田は白の余白の部分や黄色に関し悩みつつ、いきなり四角の数に関する核心を突く発言を行った。

Advertisement

この発言は視聴者への配慮を欠くものであったため、安住紳一郎は「多田さんは？」との問いかけに対し、新人の"暴走"により視聴者の楽しみを奪ったとしてぴしゃりと一喝した。安住は厳しい先輩の顔を見せ、若手アナウンサーに対する厳格な姿勢を示した。

参加者間の反応と番組内の流れ

この一連の出来事により、番組内の雰囲気は一変した。安住の指摘は単なる正解の確認ではなく、番組の進行や視聴者への尊重という観点からのものであった。多田成美は自身の問題解決プロセスを話そうとしたが、それが結果として他の参加者や視聴者にとって不快な体験となった可能性がある。

新人アナウンサー育成の現場の厳しさ

TBSのアナウンスルームにおける新人教育の厳しさが、この場面で浮き彫りになった。ベテランアナウンサーである安住は、若手の成長を促す一方で、番組の品格や視聴者満足度を維持することの重要性を説いた。多田成美のような新人が、現場の緊張感を学び、今後の放送活動で活かすことが求められている。