TBS一強か他局追撃か オリコン 好きな女性アナウンサー2025の争点

TBSアナウンサーの昨年の上位独占と、フリー転向した岩田絵里奈や各局エースの反撃。2025年のオリコンランキングで誰が首位に立ち、TBSの牙城が崩れるか注目される。

毎年12月に開催される風物詩「 オリコン 好きな女性アナウンサー ランキング」の結果が注目を集めている。昨年は放送局の枠組みを超えた大きな衝撃をもって業界を席巻したが、2025年版の行方は依然として不透明であり、視聴者の関心は最高潮にある。

TBSアナウンサーの異常ともいえる昨年の躍進

過去1年間のランキング結果を詳細に検証すると、TBSアナウンサーによる圧倒的な支配状態が確認できる。1位に田村真子アナウンサー、2位に江藤愛アナウンサーがランクインし、見事なワンツーフィニッシュを飾った。この2人体制に加え、7位に南後杏子アナウンサー、10位に宇賀神メグアナウンサーが入るという異常事態となった。トップ10圏内にTBS所属のアナウンサーが4人も食い込んだことは、放送業界内において大いに話題を呼び、他のメディア関係者らを驚かせた。

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この「TBS一強」とも呼ばれる状態が、果たして今年も継続するのか、それとも他局のアナウンサーたちが連携してこの支配的なポジションを揺さぶるのかが、現在の最大の見どころとなっている。田村真子アナウンサーによる首位の維持は容易ではないという見方が強まっている。

フリー転向岩田絵里奈と各局エースの脅威

上位陣には、TBSの厚い壁を簡単に突破できないよう、非常に堅牢な競争環境が存在する。NHKの朝のニュース番組で顔なじみとなっている鈴木奈穂子アナウンサーは、毎年安定した票数を集める強固な基盤を持っている。また、フジテレビのエースとして君臨する井上清華アナウンサーも、今年も確実な順位確保を目指し、手堅く票を獲得するものと予測されている。

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さらに注目すべきは、フリーとして活動するアナウンサーの台頭である。ベテランの有働由美子アナウンサーに加え、日本テレビを退社してフリーアナウンサーに転向したばかりの岩田絵里奈アナウンサーの存在が、競合他局にとって大きな脅威となっている。持ち前の親しみやすい愛嬌と、転向という高い話題性を武器に、岩田絵里奈アナウンサーが上位圏内への食い込みを図るのは時間の問題だと見られる。

中位圏での熾烈な下剋上争いと候補者たち

今年のランキングで最もドラマチックな展開が予想されるのは、中位から下位にかけてのボーダーライン争いである。ここにおいてもTBSアナウンサー陣の層の厚さは脅威であり、残された数枠を巡って激しいデッドヒートが繰り広げられることになる。特に注目を集めているのが、早朝番組のグルメ紹介などでインターネット上でバズり続ける篠原梨菜アナウンサーである。

また、お笑いコンビ「パンサー」の向井慧との交際が世間を賑わせた若林有子アナウンサーも、トップ10入りを強く狙っている。報道番組「THE TIME,」や「サンデージャポン」などで活躍する佐々木舞音アナウンサー、そして情報番組「ひるおび」で注目を集める御手洗菜々アナウンサーといった若手勢も、上位進出を虎視眈々と待ち受えている状況だ。

他局エースによるTBS牙城の切り崩し策

TBS勢だけでなく、他局のエースたちも黙って現状を受け入れるはずがない。テレビ朝日からは、すっかり貫禄と人気を獲得した斎藤ちはるアナウンサーを筆頭に、森山みなみアナウンサー、松岡朱里アナウンサーらが一丸となって巻き返しを図る姿勢を見せる。各局がそれぞれの看板を背負ったアナウンサーを擁しての争いである。

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フジテレビからは、小室瑛莉子アナウンサーがこれまでの順位からどれくらいステップアップできるかが焦点となる。さらに、テレビ東京からは独自の熱狂的なファン層を基盤に持つランキング常連の田中瞳アナウンサーも健在であり、安定した得票数が見込まれる。圧倒的なTBSの牙城を、他局の次世代エースたちがどう切り崩すか。今年も各局の看板を背負った女たちのデッドヒートから、視聴者の目は決して離れないだろう。