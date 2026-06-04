TBSテレビが運営するCS放送「TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、13人組グループ・SEVENTEENのDKとSEUNGKWANによるスペシャルユニット・DxSの初単独コンサート『DxS ON STAGE - JAPAN』の日本ファイナル公演を、全曲ノーカットでテレビ初独占放送する。

TBSテレビが運営する CS放送 「 TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画」では、13人組グループ・ SEVENTEEN のDKとSEUNGKWANによるスペシャルユニット・DxSの初単独 コンサート 『DxS ON STAGE - JAPAN』の 日本ファイナル公演 を、全曲ノーカットでテレビ初独占放送する。 1都市2公演で約4万人を動員した『DxS ON STAGE - JAPAN』は、 SEVENTEEN のメインボーカルを務めるDKとSEUNGKWANがオープニングから圧倒的な歌唱力で観客を幻想的な世界へと誘う。

愛の様々な感情を描いた1st Mini Album「Serenade」の世界観を中心に構成された本公演では、2人の真心と情熱、そしてCARATへの深い愛情が溢れる、まさに極上のラブレターのようなステージが展開される。 ため息がもれるほど美しい星空の演出から始まった「Blue」では、切なくも美しいハーモニーがストリングスの重厚な演奏と響き合い、感極まるCARATが続出する。 メインボーカリストとしての努力を惜しまず、常に音楽に誠実に向き合う2人のケミストリーは想像以上である。

DKの透明感のある伸びやかなボーカルと、SEUNGKWANの深みのある情緒的な歌声が調和し、その一体感は観客を深い没入感へと導く。 約11年におよぶ軌跡を描くように、「Habit」「Cheers to youth」といったVOCAL TEAMの歴代の名曲や、初めてデュエットを組んだ壮大なバラード曲「Say Yes」、そして新曲「Feel Me」に加え、未公開曲「Drained」まで、2人のアイデンティティーが具現化された数多くの楽曲が披露される。

さらに、ジャジーな「Guilty Pleasure」から、ジャズテイストの新アレンジを加えた「Good To Me」へと続くパートでは、ムーディーなグルーヴ感を存分に味わうことができる。 ソロステージでは、各自の持ち味が鮮やかに際立つ。 DKは「Go! 」と勢いよく掛け声をかけ走り回りながら爽やかでエネルギッシュなステージを展開。

エレキギター演奏が胸を熱くするロックパフォーマンスで会場を熱気の渦に巻き込む。 一方、SEUNGKWANは、「Dandelion」「Dream Serenade (SEUNGKWAN Solo)」の言葉ひとつひとつを噛みしめるように情感豊かに歌い上げ、CARATの心を震わせる。 2人の圧倒的な歌唱力が最大限に活かされるカバーパートは大きな見どころのひとつ。 レディー・ガガ & ブルーノ・マーズの世界的な名曲「Die With A Smile」では、艶やかな熱唱に会場から大歓声が沸き起こる。

また、SEUNGKWANによる「それがあなたの幸せとしても」では多くの人々の心に寄り添うような癒やしを与え、DKはMrs. GREEN APPLEの「私は最強」に挑戦。 パワフルなハイトーンボイスで観客を魅了し、拍手喝采を浴びた。 アンコールでは、青い薔薇を一輪手にして登場。

「Prelude of love」を心を込めて歌い上げ、トロッコでCARATの近くまで移動しながらハートを送ったり手を振ったりと、直接愛情を届ける姿に会場は大いに盛り上がる。2人からは「CARATのおかげで、二日間が本当に大切な思い出として残りそうです。 」「何よりも嬉しいのは、公演中に皆さんが本当に嬉しそうに笑ってくれているので、その姿を見て胸がいっぱいになります。 これからも一生懸命歌い続けたいと改めて思いました」と、CARATへの限りない感謝の言葉が伝えられた。 SEVENTEENのヒット曲「VERY NICE」「CALL CALL CALL!

」からBSS (SEVENTEEN)の「Fighting (feat. Lee Young Ji)」まで全38曲を披露し、2人が全身全霊を捧げた「SERENADE」のすべてを、ここでしか観られない貴重な独占映像満載でお届けする。 ぜひ永久保存版として心に残していただきたい





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SEVENTEEN Dxs TBSチャンネル1 CS放送 コンサート 日本ファイナル公演

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