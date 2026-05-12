TBSのエデュテインメント事業、AI学習支援ツール「AI for School」の実証研究を実施

TBSのエデュテインメント事業は、ニュースコンテンツやエンタメ力を学びの現場に活かしたいという強い思いから、昨年7月から本格的に取り組んでいます。AI学習支援ツール「AI for School」を開発し、2025年度文部科学省委託事業において、全国6自治体・13校で実証を行いました。90%以上の子どもたちが「普段よりおもしろい」と回答し、先生方からも「実際の授業でも活用したい」という声が寄せられています。EDIXでは、TBSブースで「AI for School」のデモ体験を実施します。トークセッションでは、教育業界のみなさんとTBSの顔たちが、AIの活用から探究学習、日本の教育が抱える問題まで真剣に語ります。

「あそびの中に、学びがある。 」 この言葉は、今、私たちが掲げている大事なテーマです。 これまで75年間にわたり、ドラマ、バラエティ、報道、スポーツ――あらゆるジャンルで追究してきた「なぜ？ 」や「面白い！

」などTBSのクリエイティビティやエンタメ力を学びの現場に活かしたい、その強い思いで、昨年7月からエデュテインメント事業に本格的に取り組んでいます。 ニュースコンテンツというTBS系列局（JNN28局）の資産を学びの素材として活用したAI学習支援ツール「AI for School」を開発。2025年度文部科学省委託事業「学びの充実など教育課題の解決に向けた教育分野特化の生成AIの実証研究事業」において、全国6自治体・13校で実証を行いました。90%以上の子どもたちが「普段よりおもしろい」と回答し、先生方からも「実際の授業でも活用したい」という声が寄せられています。

EDIXのTBSブースでは、「AI for School」のデモ体験を実施します。 ぜひ、現場の先生方に直接触れていただければと思います。 鈴木寛、秋田喜代美、工藤勇一、鳥羽和久ら教育業界のみなさんと、小川彩佳、ジェーン・スーらTBSの顔たちが、AIの活用から探究学習、日本の教育が抱える問題まで真剣に語り合います。3日間・全8本のトークセッションをTBSブース特設ステージで開催します。 お楽しみに！

今回のEDIXは、私たちが全国の自治体・学校・教育関係者のみなさまと直接出会い、議論し、未来につなげる最初の場です。 エデュテインメントの力で人の心が動き、新しい学びが始まると信じて、これからも取り組んでまいります。 全国の学校・教育関係者のみなさまのご来場を心よりお待ちしております





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