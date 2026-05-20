TBSがスピンオフ特番「ザ・マネモネア」を2時間SPで放送

TBSは30日午後7時から（関東地区は午後6時51分から）『イロモネア スピンオフ特番 極限ものまねバトル！ザ・マネモネア』を2時間SPで放送する。2005年にスタートした『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。

TBS は30日午後7時から（関東地区は午後6時51分から）『イロモネア スピンオフ 特番 極限 ものまねバトル ！ ザ・マネモネア 』を2時間SPで放送する。2005年にスタートした『ウンナン極限ネタバトル！

ザ・イロモネア 笑わせたら100万円』は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたり、圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。 昨年2月には8年ぶりに復活し、バナナマン、錦鯉、ずん、チーム太田プロ（有吉弘行、劇団ひとり、タイムマシーン3号、アルコ＆ピース）、そして南原清隆と柳沢慎吾によるスペシャルユニット「シンチャンナンチャン」の5組が見事100万円を獲得。 さらに、年末に放送された3時間30分SPではなんとMCの内村光良自らがピンで挑戦し、見事100万円を獲得し年末の笑いを締めくくった。

年末の激戦区にもかかわらず、平均視聴率は7.3％（※視聴率：2025年12月29日午後７時～、ビデオリサーチ調べ 関東地区）（男女4-59才のＴＢＳ独自指標）という驚異的な結果を獲得。 年末年始のバラエティー番組の中でも頭一つ抜き出し、人気の健在ぶりを証明した。 今回はスピンオフとして、過去に放送した『ザ・イロモネア』の人気コーナー「なりきりモネア」がパワーアップし、満を持して『ザ・マネモネア』としてゴールデン帯に登場。 人気芸人が有名人やキャラクターになりきり笑いを獲る、新感覚のものまねバトルが開幕する。

『ザ・イロモネア』が「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の５つのジャンルで笑いを獲るのとは裏腹に、『ザ・マネモネア』は「モノマネ」１本で真剣勝負する、まさに「モノマネ」のみに特化した「イロモネア版・モノマネバトル」。 セットの違う２ステージ制で、各ステージで観客100人の中からランダムに選ばれた5人の審査員を、制限時間1分間で全員笑わせることができればクリア。 クリアした芸人の中から、審査員の投票によりＭＶＰを決定し賞金100万円が贈呈される、究極のものまねバトルだ





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TBS ザ・マネモネア スピンオフ ものまねバトル 100万円

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