TAKANAWA 絶景夕涼み：高輪の日本庭園で大人の夏の夜を満喫

2026年7月13日から9月13日まで、ザ・プリンス さくらタワー東京など高輪の3ホテルが共催する夏の夜のイベント。日本庭園で氷のグラスワークショップ、浴衣体験、手持ち花火などを楽しめます。

東京都港区高輪に位置するザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪（総支配人：今井歩）は、2026年7月13日から9月13日までの期間、約20,000平方メートルの 日本庭園 を舞台にした夏の イベント 「TAKANAWA 絶景 夕涼み 」を開催します。

このイベントは、都会の喧騒から離れ、大人の夏の夜を五感で楽しむことを目的としています。 日本庭園内の茶室「茶寮 惠庵」では、氷を使った涼感あふれるメニューを提供する「茶寮かふぇ 恵庵」がオープンします。 氷のグラスで提供されるドリンクや、見た目も涼やかなスイーツが用意され、特に巨峰とシャインマスカットを使ったかき氷は夏の暑さを忘れさせてくれるでしょう。 また、8月18日にはホテルの氷彫刻師による「氷のグラス作りワークショップ」が開催され、参加者は自分だけの氷のグラスを作ることができます。

さらに、このイベントでは浴衣の着付けや手持ち花火の体験も提供されます。 浴衣を着て、竹あかりが灯る日本庭園を散策すれば、夕暮れから夜へと移り変わる風情ある時間を過ごせます。 これらの体験は、手ぶらで参加できるため、気軽に夏の宵を楽しむことができます。 ただし、各体験の実施期間は異なるため、事前に確認が必要です。

日本庭園は約20,000平方メートルの広さを誇り、都会とは思えないほどの自然豊かな空間です。 園内には池や滝、四季折々の花が咲き誇り、訪れる人々に癒しを提供します。 夜になると竹あかりが柔らかな光を放ち、幻想的な雰囲気に包まれます。 この庭園は、もともと高輪地区の歴史ある風景を継承しており、近代的なホテル施設との調和が美しい場所です。

「TAKANAWA 絶景夕涼み」では、夕方から夜にかけての時間帯に様々なプログラムが用意されています。 例えば、庭園内の特設ステージでは、ジャズやクラシックの生演奏が行われる日もあります。 また、地元の食材を使った軽食やドリンクを提供する屋台も並び、夏祭りのような賑わいを見せます。 訪れた人々は、涼しい風を感じながら、音楽と食事を楽しむことができます。

さらに、このイベントは大人向けの落ち着いた雰囲気が特徴です。 都会の中心にありながらも、時間がゆっくりと流れるような空間で、仕事帰りのリラックスタイムやデートにも最適です。 特に、日が沈む頃の庭園は、空の色が刻々と変わり、絶景のひとときを提供します。 ホテルグループは、このイベントを通じて、高輪の魅力を再発見してもらいたいと考えています。

高輪は、歴史と文化が息づくエリアであり、その中でも日本庭園は特別な存在です。 都会の喧騒を忘れ、自然と向き合う時間を提供することで、訪れる人々の心に残る夏の思い出を作ります。 なお、イベントの詳細やスケジュールは、公式ウェブサイトで随時発表されます。 参加には予約が必要なプログラムもあるため、事前に確認することをおすすめします。 夏の暑さを忘れさせてくれる涼しげな体験を、ぜひ高輪の日本庭園でお楽しみください





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