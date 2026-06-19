Tシャツが乾くまで：蒼井優主演 TBS金曜ドラマが7月10日にスタート

Tシャツが乾くまでは、蒼井優が主演を務める TBS系金曜ドラマ。7月10日にスタートする。メインビジュアルが解禁され、新たな事実も明らかになった。蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり。TBSドラマで主演を担うのは本作が初となる。脚本は生方美久によるオリジナル作品で、演出は土井裕泰が担当。劇伴音楽はharuka nakamuraが担当。ストーリーは、ある夏の日に2組の夫婦が事故に巻き込まれるところから始まる。その出来事によって平穏だった日常は崩れ去り、愛する人が抱えていた‘第3金曜日の秘密’が浮かび上がる。謎めいたキーワードが物語を貫く。

蒼井優が主演を務めるTBS系金曜 ドラマ 『 Tシャツが乾くまで 』（後10：00）が、7月10日にスタートする。 放送開始に先立ち、メインビジュアルが解禁されたほか、『初回放送で5人の中の誰かがいなくなってしまう』という新たな事実も明らかになった。

蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり。 TBSドラマで主演を担うのは本作が初となる。 脚本は『silent』（2022年）などで知られる生方美久によるオリジナル作品で、演出は映画『花束みたいな恋をした』などを手掛けた土井裕泰が担当する。 今回公開されたメインビジュアルでは‘誰か’と抱き合う温もりの中にありながら、切なさや揺れ動く感情をにじませる咲子の表情に焦点を当てた。

中島演じる樹生、高橋演じる直人、夏帆演じるあずさ、松山演じる充の姿も収められ、それぞれが抱える葛藤や、誰かを愛し信じようとする複雑な心情を表現している。 また、劇伴音楽を担当するのはharuka nakamura。 劇場アニメ『ルックバック』の音楽でも知られるharuka nakamuraが、TBSドラマの音楽を手掛けるのは初となる。 叙情的なピアノの旋律が作品世界を彩る。

ストーリーは、ある夏の日に2組の夫婦が事故に巻き込まれるところから始まる。 その出来事によって平穏だった日常は崩れ去り、愛する人が抱えていた‘第3金曜日の秘密’が浮かび上がる。 『第3金曜日』『行方不明』『Tシャツ』という謎めいたキーワードが物語を貫く





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