Two directors make a terrifying work on ancient legend 'Mira's curse'

Two film directors, one and Bram, are collaborating on a new horror movie based on the ancient Egyptian legend 'Mira's curse.' They aim to create a terrifying work reminiscent of the origin of horror films, which they refer to as 'the horror.' The script combines elements of mystery, horror, and family drama, as they delve into the mystery of how ancient civilizations advanced to achieve such prosperity.

ワンとブラムは、かねてからクローニンを注視していたという。 エジプト発祥の世界最古の都市伝説「ミイラの呪い」をテーマにする作品の製作に着手した2人は、ホラー映画の原点‘恐怖’への回帰を意識した。

ミイラ映画は、1930年代のユニバーサルによる『ミイラ再生』を皮切りに、英ハマー・フィルム版、『ハムナプトラ』シリーズ、さらにトム・クルーズ主演の『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』まで数多く作られてきた。 しかし従来の‘エンタメ感’を重視したミイラ映画ではなく‘恐怖’へ回帰した作品を目指したかったといい、ワンは‘クローニン監督と一緒にこれまでにはないミイラ作品、本能に強く響くような恐怖映画を作りたかった。 監督もまったく同じ意見だったから、このプロジェクトを彼に託した’と振り返る。

またブラムは実際にエジプトを訪れており、“特に印象的だったのは、ファラオたちが埋葬されている墓と、そこにある多くの遺構や遺物が数千年経った今も残っていることだ。 それらの古（いにしえ）の物語は理解できるものもあるが、理解が及ばないものもある。 リーの作品は、この古代文明がどのようにして並外れた繁栄を遂げたのかという謎を掘り下げることで、不気味さをさらに掻き立てている’と説明。 世界最古の都市伝説といわれる‘ミイラの呪い’のミステリー要素に、憑依ホラーや家族ドラマを掛け合わせて生まれたのが本作だ。

出演：髙石あかり / トミー・バストウ / 吉沢亮 / 岡部たかし / 池脇千鶴 / 小日向文世 / 寛一郎 / 円井わん / さとうほなみ / 佐野史郎 / 堤真一 / 板垣李光人 / 北川景子 / シャーロット・ケイト・フォックス / 倉沢杏菜 / 安達木乃 / 岩谷健司 / 前原瑞樹 / 渡辺江里子 / 木村美穂 / 生瀬勝久 / 池谷のぶえ / 野内まる / 岩崎う大 / 朝加真由美 / 北香那 / 酒井大成 / 柄本時生 / 杉田雷麟 / 日高由起刀 / 下川恭平 / 濱正悟 / 伊武雅刀 / 大西信満 / 蓮佛美沙子 / 夏目透羽 / 芋生悠 / 夙川アトム / 橋本淳 / DAIGO / 安井順平出演：今田美桜 / 北村匠海 / 江口のりこ / 河合優実 / 原菜乃華 / 高橋文哉 / 古川琴音 / 眞栄田郷敦 / 大森元貴 / 妻夫木聡 / 阿部サダヲ / 松嶋菜々子 / 戸田菜穂 / 戸田恵子 / 浅田美代子 / 吉田鋼太郎 / 中沢元紀 / 二宮和也 / 加瀬亮 / 細田佳央太 / 竹野内豊 / 瞳水ひまり / 志田彩良 / ソニン / 瀧内公美 / 山寺宏一 / 津田健次郎 / 鳴海唯 / 倉悠貴 / 久保史緒里 / 藤堂日向 / 林田理沙出演：松坂桃李 / 吉岡里帆 / 奥平大兼 / 蒔田彩珠 / 窪塚愛流 / 吉柳咲良 / 豊田裕大 / 上坂樹里 / 髙石あかり / 八村倫太郎 / 山下幸輝 / 夏生大湖 / 影山優佳 / 永瀬莉子 / 森愁斗 / 安斉星来 / 矢吹奈子 / 今井柊斗 / 真弓孟之 / 西本まりん / 花岡すみれ / 野内まる / 山田健人 / 渡辺色 / 青山凌大 / 藤本一輝 / 唐木俊輔 / 大塚萌香 / 鈴川紗由 / 芹澤雛梨 / 白倉碧空 / 岡田将生 / 迫田孝也 / 臼田あさ美 / 櫻井海音 / 林泰文 / 堀田真由 / 高橋恭平 / 及川光博 / 常盤貴子 / 北村一





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