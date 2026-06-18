Twitch、2K配信とDual Format機能を全パートナー・アフィリエイト向けに正式展開

Twitchが、ベータテストを経ていた2K（1440p）配信とDual Format機能を、パートナーおよびアフィリエイトアカウントを持つ全ストリーマーに正式に提供開始。サーバー側トランスコードサポート追加やビットレート向上により体験を強化。4KやAV1は未対応。

Twitch では、これまでベータテスト参加者向けに限定されていた2K（ 1440p ）配信が、 パートナー および アフィリエイト アカウントを持つすべてのストリーマーに開放されることになった。1080p配信は標準設定として既に提供されているが、今回のアップデートにより、より 高解像度 での ストリーミング が可能になる。

ベータテスト期間中にサーバー側のトランスコードサポートが追加され、ビットレートも向上するなど、機能の改善が実施されており、正式リリースに伴ってユーザー体験が強化される。 Twitch Supportの公式発表によれば、2K Enhanced Broadcasting streamsはわずか3ステップで設定可能とされている。 また同時に、Dual Format機能もすべてのストリーマーに対し提供が開始された。 この機能により、縦向きと横向きの2つのフォーマットを同時に配信でき、モバイルからの新規視聴者獲得が期待できる。

Twitchはこれらの新機能に関してFAQを公開しており、利用を検討するユーザーは参照すべきである。 ただし、4KやAV1フォーマットでのストリーミングについては、現時点では提供されておらず、将来的な検討課題であるとのことのみ発表されている。

TWO K (1440p) streaming is finally available to all Partners & Affiliates We increased bitrates and added server-side transcode support for eligible 2k Enhanced Broadcasting streams to improve performance ✅ Set up in 3 steps. Try it today!

Learn more: https://t.co/VtqEB8dbza Dual Format is now available to all streamers on Twitch! ✅ Stream in vertical & horizontal formats at the same time Reach more viewers: 70% of new viewers come to Twitch on mobile Custom vertical formats, optimized to clip & share Get Started: https://t.co/AMeTAdGrK





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