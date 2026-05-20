Trace Xは、多くのベンチマーク向けタイトルで高い性能を発揮します。

Trace Xは、ゲーム中に温度が問題になることはありませんでした。Trace Xは、『サイバーパンク2077』、『黒神話：悟空』、『Horizon Zero Dawn Remastered』など、多くのベンチマーク向けタイトルでのします。『黒神話：悟空』の4Kでは、NVIDIAのDLSSアップスケーリングの有無にかかわらず、Trace XがHP OMEN MAX 45Lを上回る場面さえありました。です。Trace Xは、『サイバーパンク2077』の1080pで、RTX 5090を搭載したHP OMEN MAX 45Lより20％高い性能を示しました。逆に4Kでは、Trace Xは20〜22％低い結果でした。 『Total War: Warhammer III』のようにCPU負荷の高いゲームでは、Trace Xは4Kでやや苦戦します。とくに負荷の高い「Mirrors of Madness」ベンチマークでは、平均フレームレートは約69fpsにとどまりました。価格に見合う見た目と性能を持っている自分でGPUを取り付けることは、実際にはそれほど大きな問題ではありません。これによって、PCに付属している煩わしい発泡スチロールを使わずに済むという利点すらあるからです。

ゲーム中に温度が問題になることはありませんでした Trace X は、『サイバーパンク2077』、『黒神話：悟空』、『Horizon Zero Dawn Remastered』など、多くのベンチマーク向けタイトルでのします。

『黒神話：悟空』の4Kでは、NVIDIAのDLSSアップスケーリングの有無にかかわらず、Trace XがHP OMEN MAX 45Lを上回る場面さえありました。 です。 Trace Xは、『サイバーパンク2077』の1080pで、RTX 5090を搭載したHP OMEN MAX 45Lより20％高い性能を示しました。 逆に4Kでは、Trace Xは20〜22％低い結果でした。

『Total War: Warhammer III』のようにCPU負荷の高いゲームでは、Trace Xは4Kでやや苦戦します。 とくに負荷の高い「Mirrors of Madness」ベンチマークでは、平均フレームレートは約69fpsにとどまりました。 価格に見合う見た目と性能を持っている自分でGPUを取り付けることは、実際にはそれほど大きな問題ではありません。 これによって、PCに付属している煩わしい発泡スチロールを使わずに済むという利点すらあるからです





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Trace X Benchmark Performance GPU HP OMEN MAX 45L

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