Trump's Tax Case Ends with Unusual Settlement, IRS Ban on Tax Audits for Trump and Family

The US Department of Justice announced an unusual settlement in a case involving Donald Trump's tax returns, with the Internal Revenue Service (IRS) agreeing to stop auditing the former president and his family for the past. The ban on audits is part of a settlement agreement, with some lawmakers and legal experts arguing that it amounts to a federal law violation.

アメリカの司法省は、ドナルド・トランプ大統領が自身の納税申告書の流出をめぐって起こしていた訴訟で、18日に前例のない和解が成立し、内国歳入庁（IRS）は今後、トランプ氏と家族、および関連企業の過去の納税申告を調査することが認められなくなったと発表した。

調査の禁止は、和解で付帯条項として加えられた。 一部の議員や法律の専門家らは、現在進行中の税務調査や捜査を停止させるもので、司法省による連邦法違反だとしている。 一方、同省は、和解において慣例的に用いられる免責条項に過ぎないとしている。 トランプ氏と年長の息子2人は今年1月、自身の事業や個人の納税申告書が流出したことをめぐり、IRSを相手に100億ドル（約1兆5900億円）の損害賠償を求める訴訟を起こした。

アメリカの大統領が自国の政府を訴えたのは初めてだった。 この1ページの付帯文書には、個人や企業が適切な納税を行っているかを判断し、未納税があった場合に是正措置を求めるなどのIRSの通常の措置を、トランプ氏と家族、その信託、企業、子会社による納税申告に対しては「永久に禁止され、排除される」と明記してある。 IRSは調査内容を公表しないため、トランプ氏や家族、関連企業に関して調査が進められていたのか、そうだとしたらどんな内容だったのか、といったことは不明だ。

そして、民主党はこの利益相反的な和解のあらゆる点について闘うつもりだが、その結果がどうあれ、将来の政権やIRS幹部は、この違法な指示を完全に無効なものとして扱うべきだ。 ワイデン氏はオレゴン大学ロースクールを修了している。 主な例外は司法長官だ。 今回の付帯文書にはトッド・ブランチ司法長官代行が署名している。 そのため、トランプ政権は、法律に従ったと主張することも可能だ





bbcnewsjapan / 🏆 1. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Tax Case Settlement IRS Ban Audits

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RAY-BAN META 日本で販売開始ルックスオティカジャパン株式会社のプレスリリース（2026年5月20日 15時00分）RAY-BAN META 日本で販売開始

Read more »

【ZERO HALLIBURTON×UNICASE】日本製箔レザーを採用したMagSafe対応カードケース「Leather Mag Card Case」5/20より販売開始プレスリリース 【ZERO HALLIBURTON×UNICASE】日本製箔レザーを採用したMagSafe対応カードケース「Leather Mag Card Case」5/20より販売開始

Read more »

Trump and Castro: U.S. and Cuban Relations - Conflict or Dialogue?The recent development of Raul Castro, former President of the Council of State of Cuba, being tried in the United States for murder brings an uncertain dynamic to Cuba-U.S. relations. Meanwhile, President Trump sees this as a stepping stone towards the liberation of Cuba.

Read more »

トランプ氏と家族の税務調査を「禁止」、IRSとの訴訟和解に追加条項米内国歳入庁（IRS）はトランプ大統領本人とその家族、関連企業に対して、過去の税務申告に関する調査を行うことができなくなった。この内容は司法省がトランプ氏と結んだ和解合意に盛り込まれた追加条項により、19日に明らかになった。同氏は自身の納税記録を不正に流出させたとしてIRSを相手取り、100億ドル（約1兆5900億円）の支払いを求める訴訟を起こしていた。

Read more »

メガネスーパーが話題のAIグラス「Ray‐Ban Meta」の取扱いを限定5店舗で開始メガネスーパーが話題のAIグラス「Ray‐Ban Meta」の取扱いを限定5店舗で開始

Read more »

MetaのAIグラス、メガネスーパー5店舗で取り扱い開始 - エキサイトニュースメガネスーパーは、MetaのAIグラス「Ray-Ban Meta」の取扱いを、5店舗で開始した。 R...

Read more »