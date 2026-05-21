Trump and Castro: U.S. and Cuban Relations - Conflict or Dialogue?

The recent development of Raul Castro, former President of the Council of State of Cuba, being tried in the United States for murder brings an uncertain dynamic to Cuba-U.S. relations. Meanwhile, President Trump sees this as a stepping stone towards the liberation of Cuba.

キューバのラウル・カストロ元国家評議会議長（９４）が米国で殺人罪で起訴されたことが２０日、米国の裁判記録で分かった。 キューバの共産主義政権に対する米政権の圧力強化を示す動きとなる。

ブランシュ米司法長官代行は、カストロ氏の起訴は１９９６年にキューバの戦闘機が亡命キューバ人グループが運航する航空機を撃墜した事件に関連するものと説明。 マイアミ市中心部で開かれた犠牲者追悼行事で「メッセージは明確だ。 米国とトランプ大統領は米国民のことを忘れず、今後も忘れることはない」と述べた。 その後、記者団に対し、カストロ氏は「自発的、あるいは別の方法で」米国に出頭すると見込んでいると語った。

トランプ大統領はカストロ氏の起訴は極めて「大きな節目」との認識を示し、『米国はキューバを解放しつつある』と表明。 米国はキューバ国民を支援しなければならないと述べた。 同時に、キューバは「破綻国家」とし、今後については分からないと言及。 ただ、キューバ情勢がエスカレートすることはないとの認識も示した。

キューバのミゲル・ディアスカネル大統領は、米国は１９９６年の航空機撃墜事件を巡る虚偽の主張を行い、事実を歪曲しており、カストロ氏の起訴は「政治的な策略で法的根拠を完全に欠いている」と非難。 キューバ国営テレビは、キューバ政府の見解として、カストロ氏に対する疑惑を「でっち上げ」として全面的に否定すると報じた。 ラウル・カストロ氏は１９５９年のキューバ革命の指導者フィデル・カストロ氏の弟。２００８年に大統領に就任する前は国防相を務めた。１８年に大統領を退任したが、現在も強い影響力を維持している。

トランプ氏はこの日、コネティカット州ニューロンドンで開催された沿岸警備隊士官学校の行事で、キューバを「敵対的な外国の軍事勢力をかくまうならず者国家」と非難。 自身が進める対キューバ措置を「西半球における米国の影響力拡大に向けた広範な取り組み」の一環として位置付け、『ハバナの海岸からパナマ運河の岸辺に至るまで、無法と犯罪、そして外国による侵食の勢力を排除する』と述べた





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