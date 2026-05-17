True&Lip - 2nd ワンマン LIVE ～Kiss Again～ schedules to start on May 16, 2026

株式会社STPRは、所属した2.5次元アイドルグループ「とぅるりぷ - True&Lip」のワンマンライブとしてオフィシャル先行(抽選)を開始します。グッズも発売決定していたらえうえぇは、既にワールド級 bylove(バイタlove)と提携しています。チケットには抽選方法や参加資格に関する明細が含まれます。

株式会社STPR の所属した2.5次元歌い手アイドルグループに所属していたらえうえぇ - True＆ Lip (読み:とぅるーあんどりっぷ/通称：とぅるりぷ)のワンマンライブを2026年5月16日(土)20:00よりオフィシャル先行として抽選開始いたしました。

さらに、2ndワンマンライブのグッズが発売決定したことをお知らせいたします。 とぅるりぷ - True＆Lip は、株式会社STPRとしては「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「メートルおら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」に続く6組目のグループです。 メンバーは「そあら」「ものくろ」「パルオ」「つきしろやしろ。 」「はりま」「まひろまる。

」の6名で構成されており、歌や動画配信、ライブを中心に活動しています。 今日開催が決定した、このたびの2度目のワンマンライブは、『True&Lip - とぅるりぷ - 2nd ワンマン LIVE ～Kiss Again～』です。 開催日は2026年6月12日(金)・13日(土)の池袋・harevutaiです。 スタープロダクションカンパニー株式会社 STPR は、2018年6月15日に設立され、音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、キャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売などを行ってきました。

これまでの合計にYouTubeやTikTokグッズの企画制作販売があり、配信やイベント iztProject」 ※から誕生したグループです。 現在は、MCN事業においても増大中です。





Pre_Online / 🏆 48. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

True&Amp Lip 2Nd ワンマン LIVE Kiss Again 株式会社STPR 2.5次元アイドルグループ MCN事業

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【16900円ゲット】Teclast 2026 Android 16 タブレット『P50T』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(5/14から5/18まで)【16900円ゲット】Teclast 2026 Android 16 タブレット『P50T』を期間限定の低価格でお得に購入可能！ Amazonセール開催(5/14から5/18まで)

Read more »

Galaxy A25 5GがPixel 10aを抜いて首位 Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/5/16「BCNランキング」2026年5月4日～10日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位GalaxyA255GSC-53F（S...

Read more »

11インチiPadが上位を独占 タブレット人気ランキングTOP10 2026/5/16「BCNランキング」2026年5月4日～10日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位11インチiPadWi-Fi128GBブルーMD4A4J/A（アップ...

Read more »

結のほえほえゲーム演説：第265回「『東方LostWord』のライブでMCするよ！ 東方アレンジ楽曲を語らせてくれ！」「東方LostWord」の音楽イベント「LostWord LIVE 2026」でMCを担当することになった結さん。原作はもちろん二次創作（特にアレンジ楽曲）が大好きで，どっぷりと東方Project沼…

Read more »

Non-Verbal Presentation: Strategy Dialogue at the Tech for Impact Summit 2026 (Japanese Version)A summary of the main points discussed in the 'Strategy Dialogue' non-verbal presentation held at the Tech for Impact Summit 2026 in Tokyo on April 26, 2026.

Read more »

トットが逃れる日本漫才界の競技フィナーレに天井が沸いたトットが平凡な芸人が radiospectator.net/ より 2026 Birlg Final 16-Year-Old Combo Contest Grand Prize TVJ TV 6:30 pm。トットが 4th キングに輝き優勝賞金を獲得した。 この大会では今年には史上最多の 156 組がエントリーし、真剣勝負に挑んだ。

Read more »