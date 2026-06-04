Too Good To Go Japanとコロワイドグループのかっぱ寿司がパートナーシップを強化

Too Good To Go Japanとコロワイドグループのかっぱ寿司がパートナーシップを強化し、2026年6月4日よりサービス提供店舗を一都三県の計62店舗へ拡大することを発表しました。
世界No.1の フードロス削減 アプリ「 Too Good To Go 」を運営する Too Good To Go Japanは、コロワイドグループの かっぱ寿司 とのパートナーシップを強化し、2026年6月4日よりサービス提供店舗を一都三県の計62店舗へ拡大することを発表しました。
これにより、すでに展開している東京都内の店舗と合わせ、一都三県全店舗「かっぱ寿司」でのサービス利用が可能となります。 かっぱ寿司は、創業の地・長野県で、お客様に喜んでいただきたいという思いを原点に、寿司の「おいしさ」と、寿司桶が水路を流れる独自のスタイルで寿司を運ぶ手法を採用した「楽しさ」にこだわり、歴史を重ねてきたレストランチェーンです。 Too Good To Goは、余った食品に価値を見出し、食品廃棄物のない地球を目指す、デンマーク発のソーシャルグッドカンパニーです。
欧州、北米、アジア太平洋地域など21カ国で、1億2,000万を超える登録ユーザーと20万以上の加盟パートナー企業とともに世界最大のフードロスマーケットプレイスを展開しています。 日本国内においては、正式ローンチから約3ヶ月半で登録ユーザー数50万人を突破し、展開国21カ国の中でも最速の成長を記録しています
Too Good To Go かっぱ寿司 フードロス削減 ソーシャルグッド デンマーク
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