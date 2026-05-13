Tokyo, Ginza Hotel Room Available for 1 Night or 2 Nights

A hotel room in Tokyo, Ginza is available for 1 night or 2 nights. The booking code is 5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4. The search type is undated, and the number of adults and kids is 1. The room count is 1.
宿泊予約サイトで、東京・銀座のホテルの空室が1室見つかりました。
予約コード：5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4 予約タイプ：部屋 予約条件：おすすめ順、宿泊費含む、1泊2名、1室 予約通貨：JPY https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=14062082%2C13703223&search_type=undated&nights=1&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19352865%2C15642614&search_type=undated&nights=2&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JP
Tokyo Ginza Hotel Room Available 1 Night 2 Nights Booking Code Search Type Number Of Adults Number Of Kids Room Count Reservation Currency
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
株式会社ツクリエ、SusHi Tech Tokyo 2026にシルバースポンサーとして参画株式会社ツクリエ、SusHi Tech Tokyo 2026にシルバースポンサーとして参画 株式会社ツクリエのプレスリリース
Read more »
The Breakthrough Company GO、日本最大級のクリエイティブアワード「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて2部門・3名が審査員に就任The Breakthrough Company GO、日本最大級のクリエイティブアワード「2026 66th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」にて2部門・3名が審査員に就任 株式会社GOのプレスリリース
Read more »
「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」が2027年春、東京・銀座にオープン。国内5都市・海外4都市で50万人以上を動員し国内外の賞を受賞した没入型アート展が初の常設施設に進化。「動き出す浮世絵ミュージアム GINZA」が2027年春、東京・銀座にオープン。国内5都市・海外4都市で50万人以上を動員し国内外の賞を受賞した没入型アート展が初の常設施設に進化。 テレビ愛知株式会社のプレスリリース
Read more »
動き出す浮世絵ミュージアム GINZA動き出す浮世絵ミュージアム GINZA は、世界的な浮世絵師の作品３００点以上をもとに、最先端の3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して、世代や言語を越えた新感覚のデジタルアート作品を提供するイマーシブ体感型デジタルアートミュージアムです。葛飾北斎や歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞などの作品から名作をテーマに、立体的な映像や音響、香りの演出で展示し、江戸時代の刷られた実物の 浮世絵や復刻版の浮世絵、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。
Read more »
＜イベントレポート＞ 「TOKYO SUNROCKER（東京サンロッカーズ）始動！「BRAND NEW STAGE」発表会を開催＜イベントレポート＞ 「TOKYO SUNROCKER（東京サンロッカーズ）始動！「BRAND NEW STAGE」発表会を開催 株式会社サンロッカーズのプレスリリース
Read more »
【アーティスト発表】Tokyo Pride 2026 Queer Art Exhibition多様な表現が集う公募型アート展を開催【アーティスト発表】Tokyo Pride 2026 Queer Art Exhibition多様な表現が集う公募型アート展を開催 特定非営利活動法人 東京レインボープライドのプレスリリース
Read more »