Tokyo, Ginza Hotel Room Available for 1 Night or 2 Nights

坂本勇人しんみり「もう300号打てないんじゃないかと…まだファンの皆さんの期待に応えられるんだな」

登録者約1万人、8割が女性——「聴く」を学び、活かし、広げる人たちのコミュニティ『聴く仕事ラボ』、株式会社Livelyが始動

【巨人】坂本勇人、延長１２回の逆転サヨナラ弾で通算３００本塁打達成！「一生忘れないと思います」史上４８人目…球団の右打者では長嶋茂雄、原辰徳に次ぐ３人目