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Tokyo, Ginza Hotel Room Available for 1 Night or 2 Nights

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Tokyo, Ginza Hotel Room Available for 1 Night or 2 Nights
TokyoGinzaHotel
📆5/13/2026 3:11 PM
📰PRTIMES_LIFE
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A hotel room in Tokyo, Ginza is available for 1 night or 2 nights. The booking code is 5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4. The search type is undated, and the number of adults and kids is 1. The room count is 1.

宿泊予約サイトで、東京・銀座のホテルの空室が1室見つかりました。

予約コード：5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4 予約タイプ：部屋 予約条件：おすすめ順、宿泊費含む、1泊2名、1室 予約通貨：JPY https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=14062082%2C13703223&search_type=undated&nights=1&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=5354054dc2facbbfffe3798a69b9afd4&type=rooms&order=recommended&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=19352865%2C15642614&search_type=undated&nights=2&adults=1&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JP

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Tokyo Ginza Hotel Room Available 1 Night 2 Nights Booking Code Search Type Number Of Adults Number Of Kids Room Count Reservation Currency

 

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