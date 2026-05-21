Tokyo International University's Richard Etler and Kiyomi Okawa's Outstanding Performances in 2023 Men's Marathon

Tokyo International University's Richard Etler set a new Japanese student record in the men's marathon, winning the 27-minute, 43-second 5000-meter race.

男子2部1万メートルの決勝が行われ、5000メートル、1万メートル、ハーフマラソンの3種目で日本学生記録を持つ東京国際大のリチャード・エティーリが27分43秒53で貫禄勝ち。

創価大の小池莉希が自己ベストを約34秒も更新する27分52秒43で日本人トップの4位と健闘した。

寝袋 夏用 冬用 【4in1多機能・230T防水】 オールシーズン 寝袋 4in1多機能 シュラフ 1Kg 1.4Kg コンパクト 封筒型 軽量 中綿 快適温度 -5℃ -15℃ 保温 丸洗い可能 収納パック付き キャンプ アウトドア コンパクト 登山 車中泊 防災用 避難用 防寒 春用 秋用 冬用 収納袋付 収納袋付 (ブルー, 1KG) 【2024 最新の強化版 夜光 ライト 】 LED 懐中電灯 ディジタル電気量 軍用 最強 3000000ルーメン超高輝度 明るい ペンライト 超強力 ハンディライト 5モード ズーム調整 Type-C USB充電式 ハンドライト 軽量小型 電池式 フラッシュライト 防水 防災 手持ち 作業用 携帯ライト 新型 へっとライト 登山 夜釣り用 キャンプ アウトドア 地震 停電対策 TITAN MANIA(チタンマニア) 箸 チタン製 19cm 軽量 頑丈 角箸 純チタン 滑り止め 直火 調理器具 キャップ EMS 腹筋ベルト ジェルシート不要 6種類モード 三つのコントローラー 19段階強度 腹筋マシン 筋トレ 二つ腕ベルト付き 腹筋トレーニング 足 腕 多部位対応 筋トレ器具 USB充電 液晶表示 延長ベルト追加 筋肉刺激 男女兼用 日本語取扱説明書付属 (ブルー) 靴下 メンズ くるぶし 10足セット夏用 【吸汗 防臭 綿】 カラフルソックス カジュアルソックス 綿 24-27cm 靴下 おしゃれ スポーツ くつした メンズ 男性用 ビジネス クルーソックス くつ下 通気性 吸汗速乾 リブ柄 (10足セット6)





ExciteJapan / 🏆 125. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Athletics Running Tokyo International University Richard Etler Kiyomi Okawa 2023 Men's Marathon Japanese Student Record 自身 Bests Men's Marathon Races Gender Gap Performance Track And Field

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

double jump.tokyo、N Suiteを法人トレジャリーOSへ新プラン「トレジャリーアクセスプラン」提供開始doublejump.tokyo inc.のプレスリリース（2026年5月20日 12時00分）double jump.tokyo、N Suiteを法人トレジャリーOSへ新プラン「トレジャリーアクセスプラン」提供開始

Read more »

Normcore Boyzが再集結、亡きGucci Princeの遺志を継いで5年ぶりにステージに立つ（コメントあり / 動画あり）Tokyo Young Visionが、6月6日に東京・Zepp DiverCity（TOKYO）でワンマンライブ「Tokyo Young Vision ONEMAN LIVE 2026 “EDOTENSEI”」を開催。本公演にNormcore Boyzが出演することが発表された。

Read more »

Jerome Hamman Critical of Noier and Benzema's PerformancesEx-Germany international Jerome Hamman criticized the performances of both Noier and Benzema and suggested that the latter's late substitution was due to his poor consistency this season.

Read more »

The Origin of 'Cateen': A Pianist's Journey from a Japanese Name to a YouTube HandleThe story of how a Japanese name evolved into a YouTube handle and how a young pianist's love for music and math led him to choose Tokyo University over Tokyo University of the Arts.

Read more »

南海MERが「劇場版 TOKYO MER」新作に登場、江口洋介「命の恩人との約束を果たすために」鈴木亮平が主演を務める劇場版「TOKYO MER～走る緊急救命室～CAPITAL CRISIS」に江口洋介、高杉真宙、生見愛瑠、宮澤エマが出演。「劇場版 TOKYO MER～走る緊急救命室～南海ミッション」で誕生した救命医療チーム・南海MERがスクリー...

Read more »