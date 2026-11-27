Tokyo Tech Week 2026 の円滑な国際交流を支援する SAINOMENT12 と ReSpark の取り組み。12月9日から11日に東京で開催される同イベントで、英語コーチングと無料資料で参加者・スタッフを支援します。

株式会社 SAINOMENT12 は、2026 年 12 月 9 日（水）から 11 日（金）にかけて東京都内で開催される技術系イベント「 Tokyo Tech Week 2026」の運営に公式参画しています。代表取締役の 田中陸也 氏率いる ReSpark は、英語に自信がない参加者や運営スタッフであっても、海外からのゲストと自然に交流できる環境づくりを支援する 2 つの具体的な準備を整えています。

Tokyo Tech Week 2026 の運営参画と英語支援

東京での開催が core となるこのイベントは、主に北米や南米で盛んに行われている分散型カンファレンス「Tech Week」の文化を、日本初の実践として東京に持ち込みます。主催者各社が自らのイベントを企画・運営し、参加者は公式カレンダーから関心のあるセッションを自由に選んで参加する形式を採用しています。このグローバルな祭典で、海外から訪れる人と日本の参加者が会場で自然に声をかけ合い、交流が生まれることを目指しています。

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ReSpark は、世界的な都市で広がっているこのイベント文化を東京でゼロから構築するプロセスに貢献するため、英語の面から運営をサポートする役割を担いました。単なる通訳や翻訳ではなく、日本と世界が混ざり合う中で新しいつながりやビジネスの機会が生まれる土壌を作ることを重視しています。

12月6日 オンライン準備会とゲスト登壇

具体的な準備活動の第一弾として、12 月 6 日に 60 分のオンライン準備会が開催されます。このセッションは、Tokyo Tech Week の英語のイベントに関わるゲストを迎え、日本と海外のネットワーキングにおける文化的な違いや、初対面の会話で海外の方が何を意識しているのかを共有する場となっています。

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12 月 6 日のテーマは「シリコンバレーでは、どうやって仲良くなる？」です。ゲストとして招かれるのは、シリコンバレーを拠点とする JAL のコーポレートベンチャーキャピタル、Japan Airlines Ventures の Managing Partner である松崎志朗氏です。氏は海外のスタートアップへの投資を担当しており、2026 年 4 月にはシリコンバレー発の CVC コミュニティ「Counter Club Japan」の初代アンバサダーの一人に選出されています。

さらに、松崎氏は 12 月 10 日に Tokyo Tech Week のイベント「Frontier Day - by Japan Airlines Ventures」に登壇します。参加者は松崎氏の経験談を聞き、自分の英語の自己紹介を作成した上で、ReSpark のネイティブコーチと「最初の 3 分」の会話練習を行うことができます。これは、日付の決まった本番前に準備の場を提供し、自信のない方も安心して参加できる環境を整えるための取り組みです。

無料ダウンロード資料で実践的な英会話を練習

日本の一般的な交流会では、名刺交換から始まり、肩書きや会社の紹介で会話が終焉することが多い一方、英語圏のネットワーキングでは話しかけ方や会話の広げ方、そして別れ際のマナーが日本とは異なる点があります。ReSpark は、このような文化的なギャップを埋めるために、具体的な練習ツールを提供しています。

参加者編と運営スタッフ編の 2 種類から構成される無料ダウンロード資料が制作されており、どなたでも自由に入手して利用することができます。資料には、初対面の会話の流れに沿ってまず覚えるべき 12 文と、余裕があればさらに追加して使用する 12 文がまとめられています。

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会話の要素は、「話しかける」「相手に聞く」「話す・聞き返す」「つながって別れる」という 4 つのステップに整理されています。参加者はこれらを実践的に練習することで、本番の Tokyo Tech Week 2026 で必要とされるコミュニケーションスキルを身につけることができます。この取り組みにより、英語に不安を感じていた方々も、イベント期間中により積極的に国際交流に参加できるよう支援されています。