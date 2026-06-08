TikTokライブコマースのトップチャンネル「燕チャンネル」‑ 爆発的ヒット商品と地方活性化プロジェクトの全貌

TikTokライブコマースで国内トップクラスの販売実績を誇る「燕チャンネル」の最新動向を紹介。大ヒット化粧水「エナジーウォーターミスト」の成功要因、地方再生プロジェクトでの売上4,000万円突破、韓国メーカーとの独占提携、そして今後のAI・AR活用戦略に迫る。

近年、日本の ライブコマース 市場は急速に拡大しており、特にTikTokを活用した販売手法が注目を集めている。 その中心に位置するのが「燕チャンネル」だ。 TikTok ライブコマース において国内トップクラスの販売実績を誇る同チャンネルは、ライブ配信専門プロダクション「S‑LIVE JAPAN」に所属し、企画力・演出力・販売導線設計を強みとして数多くのヒット配信を生み出してきた。

毎月のTikTok Shopスターランキングでは、過去七ヶ月連続で第１位を獲得し、業界全体に対する影響力と販売力を示している。 取り扱う商品は美容・韓国コスメ・健康食品といったスキンケア系から、自社アパレルブランド「ABITOKYO」まで多岐にわたり、幅広い顧客層のニーズに応えている。

特に昨年発売された「エナジーウォーターミスト」は、火山由来の天然成分を配合したミストタイプの化粧水として、過剰な皮脂を吸着し毛穴の目立ちを抑えるだけでなく、乾燥しやすい目元への潤い補給やリフレッシュ効果も期待できる点が高く評価され、SNS上で「目元ミスト」として大きな話題を呼んだ。 ユーザーからは「使用感が軽く、即座に肌がリフレッシュされた」「毛穴の黒ずみが目立たなくなった」といった声が多数寄せられ、同商品は爆発的なヒットを記録した。

「燕チャンネル」は単なる販売プラットフォームに留まらず、地域活性化にも積極的に取り組んでいる。 TikTok Shopを活用した「地方再生プロジェクト」では、宮城県、三重県、北海道など全国各地の自治体や地元企業と連携し、限定ライブ配信を実施。 わずか二日間で総売上4,000万円を超える成果を上げ、地方経済の活性化に寄与した。 この取り組みは、地方創生の新たなモデルケースとして業界内外から注目を浴びている。

さらに近年は韓国メーカーとの提携を強化し、現地からのライブ配信やメーカー直結の取引を通じて、日本国内における独占販売権を獲得。 これにより、韓国発の最新コスメや健康食品をいち早く日本の消費者に提供できる体制を整え、先行展開商品としての競争優位性を確立した。 韓国現地のスタッフが直接日本のライブに参加することで、現地のトレンドや消費者の嗜好をリアルタイムで反映させ、商品開発から販売までのサイクルを大幅に短縮している。

今後の展望として、「燕チャンネル」はライブコマースの可能性をさらに広げるべく、AIを活用したパーソナライズドレコメンドや、拡張現実（AR）を取り入れたバーチャル試着体験の導入を計画している。 これにより、ユーザーは自宅にいながら自分に最適な商品を視覚的に確認でき、購買意欲を高めることが期待される。 また、地方再生プロジェクトの拡大に合わせて、地方自治体との協働プログラムを制度化し、地域特産品の全国展開や地元クリエイターとのコラボ商品開発を促進する方針だ。

さらに、韓国メーカーとの協業を深化させ、共同開発した新規ブランドのローンチを目指すことで、日韓双方の市場シェア拡大を狙う。 これらの戦略的施策は、ライブ配信というリアルタイム性とエンターテインメント性を核に、オンラインショッピングの次なるステージを切り開く重要な鍵となるだろう





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ライブコマース Tiktok エナジーウォーターミスト 地方活性化 日韓提携

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