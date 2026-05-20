TikTokアカウント"gonapo_ta"の投稿主さんが、ゴールデンレトリバーの"ポチタ"くんの日常を紹介しています。

TikTokアカウント"gonapo_ta"の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの"ポチタ"くんの日常を紹介しています。ある日、投稿主さんがうっかり寝坊してしまったときのこと。慌てて起き上がると、そこには階段で待ち構えていたポチタくんの姿があったそうです。 しかも、ただ待っていただけではありません。なんと口には、自分の餌皿をしっかり咥えていたのだとか。そのままじーっと投稿主さんを見つめる表情は、かなり不機嫌モード。眉間にギュッとシワを寄せた顔からは、"朝ごはん遅いんだけど…？"という圧がひしひしと伝わってきたそうです。無言なのに感情がダダ漏れな姿が可愛すぎて、投稿主さんも思わず笑ってしまったといいます。しかもポチタくんの怒りは、ご飯を食べ終わったあとも完全には収まらなかったようです。しっかり完食したにもかかわらず、その後はおもむろに布団へ直行。そしてそのまま、ふてくされたような顔でゴロンと横になり、寝続けていたのだとか。大好きな川遊びでは満面の笑みを浮かべながら大はしゃぎすることもあるそう。感情豊かな姿がたまらなく愛おしいポチタくんなのでした。TikTokアカウント"gonapo_ta"には、他にもポチタくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

TikTokアカウント" gonapo_ta "の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの"ポチタ"くんの日常を紹介しています。 ある日、投稿主さんがうっかり寝坊してしまったときのこと。 慌てて起き上がると、そこには階段で待ち構えていたポチタくんの姿があったそうです。

しかも、ただ待っていただけではありません。 なんと口には、自分の餌皿をしっかり咥えていたのだとか。 そのままじーっと投稿主さんを見つめる表情は、かなり不機嫌モード。 眉間にギュッとシワを寄せた顔からは、"朝ごはん遅いんだけど…？

"という圧がひしひしと伝わってきたそうです。 無言なのに感情がダダ漏れな姿が可愛すぎて、投稿主さんも思わず笑ってしまったといいます。 しかもポチタくんの怒りは、ご飯を食べ終わったあとも完全には収まらなかったようです。 しっかり完食したにもかかわらず、その後はおもむろに布団へ直行。

そしてそのまま、ふてくされたような顔でゴロンと横になり、寝続けていたのだとか。 大好きな川遊びでは満面の笑みを浮かべながら大はしゃぎすることもあるそう。 感情豊かな姿がたまらなく愛おしいポチタくんなのでした。 TikTokアカウント"gonapo_ta"には、他にもポチタくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。 是非チェックしてみてくださいね





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