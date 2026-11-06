TikTok Awards Japan 2026ノミネート発表 一般投票開始

TikTokは2026年の活躍クリエイターを表彰する「TikTok Awards Japan 2026」のノミネート40組を発表しました。12月4日に授賞式を控え、7部門の一般投票が開始されています。

ショートムービープラットフォームのTikTok（ティックトック）は、2026年に同プラットフォームで活躍した クリエイター を表彰する「TikTok Awards Japan 2026」のノミネート クリエイター 40組を発表しました。この発表を皮切りに、本アワードにおける 一般投票 の対象となる7部門での投票受付がすでに開始されています。

7回目を迎えるTikTok Awards Japanの概要

今年で7回目を迎える本アワードは、TikTokで日々多くの人々に新たな発見や楽しさを届けているクリエイター、企業、アーティストを表彰する特別なイベントです。今年のアワードコンセプトは「The Ones Who Spark It」と設定されており、コミュニティ内での会話や共感を広げる存在を称えます。

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TikTok上では日々、新しいトレンドやカルチャーが生まれています。本アワードでは、そのような始まりの「きっかけ」を生み出し、視聴者のエンゲージメントを高め、TikTokコミュニティを動かしてきたクリエイターたちに焦点を当てています。ノミネートされた40組は、このコンセプトに合致する活躍ぶりが認められた選出結果です。

新設部門と11部門での厳正な審査

今回のアワードでは、自身のライフスタイルやこだわりを発信し、多くのユーザーの共感を集めたクリエイターを表彰する「Lifestyle Creator of the Year」が新設されました。これにより、表彰される対象の幅がさらに広がった形となります。

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最も影響力のあったクリエイターに贈る「Creator of the Year」をはじめとする全11部門において、各部門で頂点に輝くクリエイターやアカウントが選ばれます。受賞決定は、専門機関による総合的な審査および一般ユーザーによる投票結果の両方に基づいて行われます。

12月4日授賞式とトレンド大賞の開催

当日は「TikTok Awards Japan 2026」に先立ち、「TikTokトレンド大賞2026」の授賞式もあわせて開催されます。両授賞式の様子は、12月4日（金）16時30分（予定）より、TikTok LIVE Japanの公式アカウントを通じて配信されます。ユーザーは配信を通じて、受賞候補の壮絶な戦いや感動の瞬間をリアルタイムで視聴することが可能になります。

一般投票対象7部門の詳細と参加方法

一般ユーザーが投票に参加できる対象カテゴリーは全7部門です。各部門は以下の通りであり、投票は現在実施中です。Entertainment Creator of the Year（エンタメクリエイターオブザイヤー）、Short Drama of the Year（ショートドラマオブザイヤー）、Sports Creator of the Year（スポーツクリエイターオブザイヤー）が含まれます。

さらに、Beauty Creator of the Year（ビューティクリエイターオブザイヤー）、Food Creator of the Year（フードクリエイターオブザイヤー）、Learning Creator of the Year（ラーニングクリエイターオブザイヤー）、そして新設されたLifestyle Creator of the Year（ライフスタイルクリエイターオブザイヤー）の7部門が投票対象となっています。これらの部門は、それぞれの分野で特化したコンテンツを提供し、高い支持を集めたクリエイターがノミネートされています。ユーザーは自身の関心のあるクリエイターに投票することで、次回の授賞式の結果に直接影響を与えることができます。