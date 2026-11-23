株式会社Thinkerは、2026年11月25日から27日まで愛知県国際展示場（Aichi Sky Expo）で開催される「第9回 名古屋 ロボデックス」に出展する。

ピッキング・包装デモでは、「Sim-to-Real技術」と呼ばれる技術を活用している。 これは、シミュレーションと実機での学習を組み合わせ、ロボットの動きや力加減を効率的に習得する技術である。

まず、ロボットハンド「Think Hand F」の柔軟な構造をシミュレーション上に再現し、物理シミュレーションエンジン「Newton」を用いて、対象物をつかむための基本的な動きや力加減を学習する。 シミュレーション空間内には「Model A」のモデルを100台配置し、並列に学習させることで、学習の高速化を図っている。 シミュレーションで基本的な動作を学習した後は、実機を使って動きや力加減をさらに細かく調整する。

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これにより、シミュレーションと実際の環境との違いに対応し、実機での試行錯誤を減らしながら、対象物に応じた動作を効率的に習得することを目指す。 ロボットの導入や作業変更に伴う調整の負担を軽減し、フィジカルAIの現場実装を進める考えだ。 会期中には、取締役CTOの中野基輝氏が会場内で開催されるセミナーに登壇する。 テーマはフィジカルAIの現場実装で、Thinkerの最新ロボットハンド技術を紹介する予定だ。 セミナーは11月27日に行われる。