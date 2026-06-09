Thinker株式会社、JR東日本スタートアッププログラムの第13回デモデイでスタートアップ大賞を受賞

Thinker株式会社は、JR東日本スタートアッププログラムの第13回デモデイにおいて、スタートアップ大賞を受賞いたしました。

Thinker 株式会社は、 JR東日本 スタートアッププログラム の第13回 デモデイ において、 スタートアップ大賞 を受賞いたしました。 JR東日本 スタートアッププログラム は、ベンチャー企業と JR東日本 グループが協力して、社会課題の解決や新たなビジネスの創出を目指すオープンイノベーションプログラムです。

Thinkerは本プログラムの採択企業として、鉄道インフラを支える保守・メンテナンス作業の現場における作業負荷の軽減や省力化・自動化に向けた技術検討を進めてまいりました。 鉄道保線の作業現場は、対象物や作業環境のばらつきが大きく、従来のロボットでは安定した自動化が難しい領域とされてきました。 Thinkerは「現場のばらつきを受け止める器用なロボットハンド」と「独自のセンサー・AI技術」を組み合わせ、環境変化が大きく複雑な現場であっても的確に作業を遂行できる革新的なソリューションを提案しました。

登壇したCTOの中野は受賞者の挨拶で、「日本のインフラのクオリティの高さは世界的に見ても目を見張るものがあります。 今は線路固定用クリップのたてこみ作業という線路保線作業のうちの一つですが、今後は他の作業への適用の可能性もあります。 また、今回の取り組みがきっかけにロボットが屋外でも使えるものとして、さまざまな領域にも普及していくことも期待しています。 」とコメントいたしました。

当日のThinkerブースでは、当社独自の「手探りピッキング技術」で線路固定用クリップを拾って、クリップ先端を線路の穴に合わせて配置するデモを披露いたしました。 置き方が定まらず、形状が複雑なクリップを瞬時に位置や状態を認識し、的確に作業を遂行する様子は、多くの来場者の注目を集めました





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