The Wolf Among Us 2 2027年配信開始、前作のリマスター版もホリデーシーズンに

The Wolf Among Us 2は2027年に配信開始すると発表された。対応プラットフォームはPCおよびコンソール。前作のリマスター版は今年のホリデーシーズンに配信予定。

『 The Wolf Among Us 2 』は 2027年 に 配信開始 すると発表した。 対応プラットフォームはPCおよびコンソール。 あわせて、前作『The Wolf Among Us』のリマスター版が今年の ホリデーシーズン に配信予定であることも明かされている。

『The Wolf Among Us 2』は、2013年に発売された『The Wolf Among Us』の続編となるエピソード形式のアドベンチャーゲーム。 本シリーズは、アメリカンコミック「Fables」をベースとしており、現代のニューヨークに身を潜めて暮らすおとぎ話の登場人物たちをめぐるネオノワール調の物語が展開される。 プレイヤーは保安官Bigby Wolfとして、事件の調査や登場人物との会話を通じて、真相に迫っていくのだ。

公開されたゲーム内映像では、トゥーン調のビジュアルで描かれるBigbyの姿や、事件の関係者を洗い出す捜査ボードのような場面が確認できる。 書類には「オズの魔法使い」のブリキの木こり、臆病なライオンとみられるキャラクターも見られ、今回事件に関わるおとぎ話の登場人物たちがうかがえる。 前作同様に会話や調査を軸とした、陰のあるミステリー調の物語が描かれるようだ。 なお『The Wolf Among Us 2』については、長らく発売が危ぶまれていた経緯がある。

本作は2017年に発表されたものの、その翌年に開発元であるTelltale Gamesがスタジオ閉鎖を発表。 ほぼすべてのプロジェクトを停止すると伝えられ、『The Wolf Among Us 2』も一度は先行きが不透明となっていた。 しかしその後、2019年にかけて米企業LCG EntertainmentがTelltale GamesのブランドやIPなどを買収し、新生Telltale Gamesが発足。 本作はあらためて表舞台に戻り、2022年2月には初の公式トレイラーとともに、2023年配信予定であることが発表されていた。

そこからさらに時間を経て、今回ついに配信時期を2027年へと変更し、改めてお披露目されたかたちだ。 さらに前作『The Wolf Among Us』のリマスター版についても、今年のホリデーシーズンに配信予定としている





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The Wolf Among Us 2 2027年 配信開始 前作のリマスター版 ホリデーシーズン

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