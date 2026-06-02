TechTrain活用によるGit勉強会開催

TechTrain（株式会社TechBowl）は、アンバサダー団体LoGeekが2026年5月25日（月）にTechTrainを活用した第二回Git勉強会を開催したことをお知らせします。本イベントは、2025年11月の第一回に続き、連続した勉強会として実施されました。今回は特に、プログラミング経験があまりない学生を主な対象に据え、先輩メンターがマンツーマンで伴走しながら、TechTrainのGitRailwayに挑戦するワーク形式で行われました。参加者の多くはプログラミング経験がまだ少ない入学してすぐのメンバー。Gitって何？というところからスタートするメンバーも多い中、上級生のメンターが各参加者のペースに合わせてマンツーマンで伴走し、詰まった箇所をその場で解消しながら進めてきました。画面を一緒に見ながら「ここでこういう意味なんだよ」と丁寧に説明する光景があちこちで見られ、会場全体に和気あいあいとした学びの空気が広がりました。GitRailwayは、実際に手を動かしながらGitの流れを体感できる構成になっており、初心者でも「なんとなくわかった」ではなく「自分でできた」という感覚を持って終えられる内容です。先輩メンターによるサポートと組み合わさることで、参加したメンバーも、安心して最初の一歩を踏み出すことができました。

TechTrain（株式会社TechBowl）は、アンバサダー団体LoGeekが2026年5月25日（月）にTechTrainを活用した第二回 Git勉強会 を開催したことをお知らせします。

本イベントは、2025年11月の第一回に続き、連続した勉強会として実施されました。 今回は特に、プログラミング経験があまりない学生を主な対象に据え、先輩メンターがマンツーマンで伴走しながら、TechTrainのGitRailwayに挑戦するワーク形式で行われました。 参加者の多くはプログラミング経験がまだ少ない入学してすぐのメンバー。 Gitって何？

というところからスタートするメンバーも多い中、上級生のメンターが各参加者のペースに合わせてマンツーマンで伴走し、詰まった箇所をその場で解消しながら進めてきました。 画面を一緒に見ながら「ここでこういう意味なんだよ」と丁寧に説明する光景があちこちで見られ、会場全体に和気あいあいとした学びの空気が広がりました。 GitRailwayは、実際に手を動かしながらGitの流れを体感できる構成になっており、初心者でも「なんとなくわかった」ではなく「自分でできた」という感覚を持って終えられる内容です。

先輩メンターによるサポートと組み合わさることで、参加したメンバーも、安心して最初の一歩を踏み出すことができました





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Techtrain Git勉強会 Gitrailway プログラミング初心者 先輩メンター 和気あいあいとした学びの空気

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